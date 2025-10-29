Valero Energy nomme Homer Bhullar directeur financier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige le paragraphe 1 pour dire mercredi)

Valero Energy VLO.N a nommémercredi Homer Bhullar au poste de directeur financier à compter du 1er janvier 2026.

Bhullar succédera à Jason Fraser, qui restera vice-président exécutif et directeur financier jusqu'à son départ à la retraite à la clôture des marchés le 31 décembre 2025, a indiqué la société.