GTT relève ses objectifs de CA et d'Ebitda 2025

Gaztransport et Technigaz (GTT)

GTT.PA a relevé vendredi ses objectifs annuels de chiffre d'affaires et de d'Ebitda, citant la performance de l’activité principale et la contribution de Danelec.

Le groupe d'ingénierie navale table désormais sur un chiffre d’affaires consolidé entre 790 millions et 820 millions d'euros, contre 750 à 800 millions d’euros précédemment.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) consolidé est désormais attendu dans une fourchette de 530 millions à 550 millions d'euros, contre entre 490 à 540 millions d’euros précédemment.

"En raison de la bonne performance de l’activité principale de GTT et en intégrant la contribution de Danelec, nous relevons nos objectifs 2025", a déclaré Philippe Berterottière, président-directeur général, dans un communiqué.

Le groupe d'ingénierie navale a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 599,6 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, après 464,7 millions d'euros l'année dernière, porté par la hausse du digital (+83,4%) et des constructions neuves (+30,2%) malgré le recul des électrolyseurs (-44,5%).

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Kate Entringer)