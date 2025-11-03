L'Europe vue sur une note prudente, résultats et PMI au programme

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues sur un note prudente lundi à l'ouverture, avant une nouvelle semaine de résultats d'entreprises et la publication des données sur l'activité manufacturière dans la zone euro.

Les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture en légère baisse pour le CAC 40 parisien (-0,03%), et en légère hausse pour le Dax à Francfort (+0,18%) et pour le FTSE à Londres (+0,1%).

Le Stoxx 600 devrait ouvrir sur un gain de 0,1%.

Les investisseurs entament une semaine qui s'annonce à nouveau chargée, avec une nouvelle série de résultats d'entreprises en Europe, y compris ceux de la compagnie aérienne Ryanair ce lundi. Le laboratoire danois Novo Nordisk et l'équipementier sportif allemand Puma publieront leurs chiffres plus tard dans la semaine.

Aux États-Unis, après les "Sept Magnifiques" la semaine dernière, les résultats d'autres grands noms du secteur technologique, en plein essor grâce à l'intelligence artificielle (IA), sont au programme ces prochains jours, dont ceux des fabricants de semi-conducteurs Advanced Micro Devices, Qualcomm et de la société d'analyse de données Palantir.

Les données définitives sur l'activité manufacturière des pays de la zone euro en octobre seront par ailleurs publiées lundi peu après l'ouverture, ce qui pourrait peser sur la tendance. Les indices PMI préliminaires avaient montré que l'activité économique du bloc avait progressé plus rapidement que prévu, les entreprises ayant reçu de nouvelles commandes au rythme le plus marqué depuis deux ans et demi.

Les marchés restent également focalisés sur les événements de la semaine dernière, notamment les réunions des banques centrales, plusieurs responsables de la politique monétaire ayant fait part vendredi de leur mécontentement face à la décision de la banque centrale américaine de baisser ses taux d'intérêt. Le président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, avait pour sa part affirmé la semaine dernière, à l'issue de la réunion de l'institution, qu'une nouvelle réduction en décembre n'était pas garantie, ce qui a refroidi les marchés.

Le dossier commercial reste également au centre de l'attention, après l'accord annoncé jeudi dernier entre les États-Unis et la Chine sur une trêve commerciale d'un an, même si cette entente pourrait s'avérer fragile.

Au programme de la première semaine de novembre il y a également la décision de la Banque d'Angleterre en matière de politique monétaire, ainsi qu'une série de données privées sur l'économie américaine, très suivies en l'absence de chiffres officiels en raison de la fermeture du gouvernement.

"Le mois d'octobre a été un autre mois solide pour les marchés, les actifs financiers ayant été soutenus par la trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine, des données économiques solides et des résultats financiers satisfaisants. Cela a compensé les inquiétudes liées au crédit privé et les craintes d'une éventuelle bulle dans le domaine de l'intelligence artificielle", notent les analystes de Deutsche Bank.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse vendredi, Amazon(+9,58%) ayant ravi les investisseurs avec ses prévisions pour la fin de l'année même si des commentaires de responsables de la Fed ont refroidi les espoirs de nouvelle baisse rapide des taux d'intérêt aux Etats-Unis.

L'indice Dow Jones a gagné 0,09%, le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 0,26%, et le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a avancé de son côté de 0,61%.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo est fermée lundi en raison d'un jour férié.

En Chine, les Bourses oscillent entre gains et pertes après la publication de données indiquant que l'activité manufacturière chinoise a progressé à un rythme plus lent en octobre qu'en septembre, les nouvelles commandes et la production ayant toutes deux diminué dans un contexte d'inquiétudes liées aux droits de douane.

L'indice composite de la Bourse de Shanghai a progressé de 0,55% et le CSI 300 des grandes capitalisations a avancé de 0,27%.

La Bourse de Hong Kong prend 1,03%.

TAUX

Le marché obligataire est calme lundi après que les rendements ont fortement augmenté au cours de la semaine en raison de l'incertitude croissante quant à de nouvelles baisses des taux et au shutdown du gouvernement fédéral.

Le rendement des Treasuries à dix ans évolue presque inchangé à 4,1027%. Celui de l'obligation à deux ans cède 1,6 point de base à 3,5901%.

Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans grappille 0,6 points de base à 2,6440%, tandis que son homologue à deux ans prend 0,3 points de base à 1,9889%.

En France, le rendement de l'OAT à dix ans gagne un point de base à 3,4314%.

CHANGES

Le dollar oscille près de son plus haut niveau depuis trois mois, les investisseurs attendant la publication cette semaine de données permettant d'évaluer la santé de l'économie américaine et de déterminer si celles-ci pourraient modifier la position de la Fed.

Le dollar perd 0,06% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro grappille 0,01% à 1,1535 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole progressent après que l'Opep+ a décidé dimanche de ne pas relever sa production au premier trimestre 2026, alors que le groupe s'inquiète d'une surabondance. Les faibles données industrielles en Asie, et notamment en Chine, limitent toutefois les gains.

Le Brent prend 0,42% à 65,04 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 0,38% à 61,21 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 3 NOVEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

FR 07h45 Production industrielle septembre +0,1% -0,7%

FR 08h50 Indice PMI manufacturier octobre 48,3 48,3*

(final)

DE 08h55 Indice PMI manufacturier octobre 49,6 49,6

(final)

EZ 09h00 Indice PMI manufacturier octobre 50,0 50,0

(final)

GB 09h30 Indice PMI manufacturier octobre 49,6 49,6

(final)

USA 15h00 Indice ISM manufacturier octobre 49,5 49,1

*première estimation

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)