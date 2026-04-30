Valero Energy dépasse les prévisions de bénéfices grâce à d'excellents résultats dans le secteur du raffinage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un graphique et de détails sur les segments aux paragraphes 10 et 11)

Le raffineur américain Valero Energy

VLO.N a dépassé jeudi les attentes de Wall Street concernant son bénéfice ajusté du premier trimestre, grâce à la bonne santé de son segment de raffinage, de ses marges et de ses volumes de traitement.

Les marges sur le diesel et le kérosène ont fortement augmenté au premier trimestre après que les attaques américano-israéliennes contre l'Iran ont perturbé l'approvisionnement en provenance du Moyen-Orient, entraînant une hausse des prix des carburants finis plus rapide que celle du coût du pétrole brut et élargissant ainsi les marges bénéficiaires des raffineurs.

Les raffineurs américains, moins dépendants du brut du Moyen-Orient, devraient tirer profit de la pénurie mondiale de carburant en développant leurs ventes internationales depuis la plaque tournante de la côte américaine du golfe du Mexique.

Les marges trimestrielles des raffineries américaines, mesurées par le crack spread 3-2-1 CL321-1=R , ont augmenté d'environ 73% en moyenne au premier trimestre par rapport à l'année précédente.

Valero a déclaré que son projet d'optimisation de l'unité FCC de la raffinerie de St. Charles progressait, ce qui permettra à la raffinerie d'augmenter le rendement des produits à forte valeur ajoutée.

Le projet, dont le coût est estimé à 230 millions de dollars, devrait entrer en service au troisième trimestre.

Le segment de raffinage de la société a enregistré un bénéfice d'exploitation de 1,8 milliard de dollars, contre une perte de 530 millions de dollars un an plus tôt.

Sa marge de raffinage par baril traité s'est élevée à 14,90 dollars au cours du trimestre, contre 9,78 dollars un an plus tôt, tandis que les volumes moyens traités ont augmenté de 3,6% pour atteindre 2,9 millions de barils par jour au cours du trimestre.

Valero a enregistré, pour son activité de diesel renouvelable, un bénéfice d'exploitation de 139 millions de dollars, contre une perte de 141 millions de dollars l'année dernière.

Dans le segment de l'éthanol, le résultat d'exploitation est passé de 20 millions de dollars l'année précédente à 90 millions de dollars.

Son concurrent Phillips 66 PSX.N a annoncé mercredi un bénéfice surprise au premier trimestre , grâce à des marges de raffinage plus élevées et à une meilleure utilisation des capacités.

Valero , basée à San Antonio, au Texas, a annoncé un bénéfice ajusté de 4,22 dollars par action pour le trimestre clos le 31 mars, contre des prévisions des analystes de 3,16 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.