Orange va émettre de nouvelles obligations

Orange annonce son intention d'émettre une nouvelle souche d'obligations super-subordonnées à durée indéterminée, non remboursables avant sept ans, portant intérêt à taux fixe réajustable et libellées en EUR. Le prix de ces nouvelles obligations devrait être fixé ce jour.

Il est prévu que les nouvelles obligations soient admises aux négociations sur Euronext Paris et que les agences de notation leur attribuent une note BBB-/Baa3/BBB- (S&P, Moody's et Fitch) tout en les considérant comme des fonds propres à hauteur de 50%.

Orange annonce également le lancement d'une offre contractuelle de rachat visant 2 types d'obligations super-subordonnées à durée indéterminée non remboursables, dont les premières dates de refixation du taux d'intérêt sont respectivement fixées au 1er octobre 2026 et au 19 mars 2027. Cette offre prendra fin le 22 juin à 16h00.

L'objectif de ces opérations est notamment de gérer de manière proactive le portefeuille d'instruments hybrides de l'opérateur télécoms. L'offre de rachat offre également aux porteurs qualifiés la possibilité de demander à bénéficier d'une priorité dans l'allocation des nouvelles obligations.