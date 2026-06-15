(Actualisé avec cous en avant-Bourse du secteur du voyage et de l'énergie, secteur des semi-conducteurs, contrats à terme)

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,85% pour le Dow Jones

.DJI , de 1,2% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 1,93% pour le Nasdaq.

* SECTEUR DU VOYAGE - Comme en Europe, les actions des compagnies aériennes, sensibles aux fluctuations des prix du pétrole, devraient profiter de la baisse des cours du brut à la suite de l'accord annoncé entre les États-Unis et l'Iran visant à rouvrir le détroit d'Ormuz.

UNITED AIRLINES UAL.O prend 4,4% en avant-Bourse, DELTA AIRLINES DAL.O gagne 4% et AMERICAIN AIRLINES AAL.O progresse de 3,5%. NORWEGIAN CRUISE NCLH.N et CARNIVAL CCL.N avancent progressivement de 4,3% et 3,6%.

Les actions du SECTEUR ÉNERGÉTIQUE devraient en revanche être pénalisées. En avant-Bourse, EXXON MOBIL XOM.N et CHEVRON CVX.N perdent respectivement 3% et 2,6%, tandis que Diamondback Energy FANG.O , Devon Energy DVN.N , ConocoPhillips COP.N et Occidental Petroleum OXY.N cèdent entre 2,8% et 3,7%. Les raffineurs Valero Energy VLO.N , Marathon Petroleum MPC.N et Phillips 66 PSX.N abandonnent entre 2% et 4,6%.

* SPACEX SPCX.O - La société de satellites du milliardaire Elon Musk grimpe de 5,6% en avant-Bourse après avoir bondi de 20% vendredi, sa première journée de cotation au Nasdaq, ce qui en fait d'ores et déjà l'une des plus grosses capitalisations boursières aux Etats-Unis.

Elon Musk a par ailleurs déclaré dimanche la société pourrait générer un chiffre d'affaires de 1.000 milliards de dollars d'ici 2030.

* SECTEUR DE L'IA - La start-up Anthropic a annoncé vendredi qu'elle allait "désactiver immédiatement" ses modèles d'IA les plus avancés pour tous ses utilisateurs après que les autorités américaines lui ont ordonné de suspendre l'accès de ces modèles Fable 5 et Mythos 5 à des utilisateurs de nationalité étrangère, invoquant des inquiétudes pour la sécurité nationale du pays.

* SECTEUR DES SEMI-CONDUCTEURS - Les actions du secteur progressent en avant-Bourse, notamment celle de MICRON MU.O , qui bondit de 8,2% après que plusieurs courtiers ont relevé leur objectif de cours. NNVIDIA NVDA.O gagne 2,3%, INTEL INTC.O 3,1% et MARVELL TECHNOLOGY MRVL.O grimpe de 5,4%.

* PARAMOUNT SKYDANCE PSKY.O , WARNER BROS DISCOVERY WBD.O

- Le département américain de la Justice a annoncé a donné vendredi son feu vert au projet d'acquisition de WBD par Paramount Skydance, estimant qu'il était peu probable que cette opération porte préjudice à la concurrence ou aux consommateurs.

L'action Paramount grimpe de 4,7% en avant-Bourse.

* SECTEUR DES RÉSEAUX SOCIAUX - Le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré lundi qu'il comptait interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans et imposer des restrictions aux plateformes de jeux vidéo et de diffusion en direct.

* TARGET TGT.N a annoncé vendredi que ses actionnaires avaient rejeté une proposition visant à séparer les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général.

* WALMART WMT.O - L'autorité de régulation chinoise a annoncé lundi avoir ordonné au groupe supermarchés Sam's Club, filiale de Walmart, de prendre des mesures strictes afin d'éliminer les risques liés à la sécurité alimentaire tout au long de sa chaîne d'approvisionnement.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

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