 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Valero déclare qu'une tempête de pluie a déclenché des déclenchements de sécurité dans la raffinerie de Texas City
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 13:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Valero VLO.N a déclaré lundi qu'une tempête de pluie avait déclenché plusieurs dispositifs de sécurité et causé un "dérèglement d'unité" dans sa raffinerie de Texas City, d'une capacité de 225 000 barils par jour, selon une déclaration réglementaire.

"Un orage violent a déclenché plusieurs dispositifs de verrouillage de sécurité, ce qui a entraîné un déclenchement de sécurité de l'unité de récupération du soufre SRU (unité de récupération du soufre) /TGU (Tail Gas Unit) de l'usine du sud et un dérèglement de l'unité de récupération du soufre SRU (unité de récupération du soufre) des trains n° 1 et n° 2 de la GOHT", indique le document de référence.

Valeurs associées

Gaz naturel
3,19 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
103,75 USD Ice Europ +11,18%
Pétrole WTI
102,13 USD Ice Europ +11,26%
VALERO ENERGY
224,610 USD NYSE -1,48%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank