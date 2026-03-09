Valero déclare qu'une tempête de pluie a déclenché des déclenchements de sécurité dans la raffinerie de Texas City

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Valero VLO.N a déclaré lundi qu'une tempête de pluie avait déclenché plusieurs dispositifs de sécurité et causé un "dérèglement d'unité" dans sa raffinerie de Texas City, d'une capacité de 225 000 barils par jour, selon une déclaration réglementaire.

"Un orage violent a déclenché plusieurs dispositifs de verrouillage de sécurité, ce qui a entraîné un déclenchement de sécurité de l'unité de récupération du soufre SRU (unité de récupération du soufre) /TGU (Tail Gas Unit) de l'usine du sud et un dérèglement de l'unité de récupération du soufre SRU (unité de récupération du soufre) des trains n° 1 et n° 2 de la GOHT", indique le document de référence.