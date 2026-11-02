Valbiotis livre une première commande à sa coentreprise chinoise et vise un lancement commercial en Chine d’ici la fin de l’année 2026

Premiers enregistrements obtenus à Hong Kong et à Singapour, ouvrant la voie à une distribution physique



• Deux commandes totalisant 50 000 unités (boîtes de 90 gélules) passées par la coentreprise chinoise et couvrant les quatre solutions de la gamme ValbiotisPRO® : la première livrée fin octobre et intégrée au chiffre d’affaires du second semestre 2026, la seconde en cours de production pour une expédition prévue dans les toutes prochaines semaines ;

• Premières ventes aux consommateurs chinois attendues d’ici la fin de l’année 2026, via les principales plateformes de commerce électronique transfrontalier (CBEC), à un prix de vente consommateur très significativement supérieur à celui pratiqué en France ;

• Hong Kong et Singapour : premiers enregistrements obtenus par la coentreprise pour trois produits, ValbiotisPRO® Foie devant suivre ; distribution physique envisagée, notamment en pharmacies, ainsi qu’une commercialisation en ligne.