Valbiotis : Lancement d’une AKA avec maintien du DPS

Modalités de l’augmentation de capital
Le montant de l’augmentation envisagée est de 10,2 M€ et l’opération est d’ores et déjà sécurisée à hauteur de 76,6% du montant initial, soit 7,8M€ (dont 2M€ d’engagement ferme de Monsieur Tao, le partenaire de la société dans sa coentreprise en Chine, et 5,8M€ d’engagement à titre de garantie de 11 fonds).
L’opération sera réalisée par voie d’offre au public, avec maintien du DPS.
Recommandation
Nous recommandons de Souscrire à cette augmentation de capital.
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