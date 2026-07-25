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Meta renonce à son engagement pour des énergies propres, en plein boom des centres de données
information fournie par AFP 25/07/2026 à 03:25
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Le logo Meta le 19 mai 2026 sur un ordinateur à Francfort (Allemagne) ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Le logo Meta le 19 mai 2026 sur un ordinateur à Francfort (Allemagne) ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Le géant américain Meta a confirmé vendredi s'être retiré d'un engagement pris aux côtés d'importantes multinationales et visant à utiliser exclusivement de l'électricité renouvelable, une marche arrière qui intervient en plein boom des très énergivores centres de données.

L'initiative RE100 de l'ONG Climate Group vise à encourager l'action climatique des entreprises et compte parmi ses 444 membres Apple, Google et Microsoft.

Son site web ne mentionne plus Meta.

Un porte-parole du groupe, qui rassemble entre autres les réseaux sociaux Facebook et Instagram, a confirmé à l'AFP ce départ.

Il a aussi souligné les efforts de Meta pour investir dans les énergies renouvelables et l'absence de remise en cause de son objectif de recourir à des énergies propres pour l'intégralité de sa consommation d'électricité.

Le média spécialisé dans les énergies renouvelables Recharge News a été le premier à rapporter cette décision.

Meta avait rejoint l'initiative RE100 en 2016, selon une archive web visible sur Wayback Machine.

Ce retrait intervient dans un contexte de construction effrénée de centres de données par les grandes entreprises technologiques, des équipements essentiels pour entraîner et faire fonctionner l'intelligence artificielle (IA), mais très énergivores.

Le secteur dépense des sommes folles pour faire sortir ces immenses entrepôts de terre, les équiper des coûteuses puces électroniques, mais aussi assurer leur raccordement électrique.

Meta a ainsi conclu des accords avec des fournisseurs d'énergies pour la mise en service de nouvelles centrales à gaz, notamment pour alimenter son centre de données Hyperion en Louisiane, dans le sud des Etats-Unis.

Sur son site web, le groupe assure couvrir depuis 2020 100% de sa consommation d'électricité avec les "énergies propres et renouvelables" grâce aux investissements dans l'éolien et le solaire.

Mais pour l'ONG Climate Group, cela n'est plus suffisant.

"Après plusieurs discussions approfondies entre Meta et Climate Group, Meta s'est retirée de l'initiative RE100, car il n'est plus en mesure de répondre aux critères techniques en raison des investissements réalisés dans de nouvelles centrales au gaz", a déclaré un représentant de l'organisme, cité par Recharge News.

Meta n'est pas le seul géant technologique à opérer ce revirement. Microsoft a signé le mois dernier un accord avec Chevron pour alimenter un centre de données texan grâce au gaz naturel et Alphabet (Google) a aussi conclu le même genre de partenariat.

IA: Intelligence artificielle
Environnement

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