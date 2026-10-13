Valbiotis : Des résultats qui bénéficient de l’intégration de la Chine

Résultats meilleurs qu’attendus malgré un CA inférieur aux perspectives
En croissance de 130%, le CA du S1 s’établit à 0,76 M€ vs 0,33 M€ au S1 2025. Bien qu’inférieur à nos anticipations (1,2 M€ attendu), le CA du S1 reste néanmoins de très belle facture avec une croissance significative semestre après semestre (0,04 M€ au S1 2024, 0,14 M€ au S2 2024, 0,33 M€ au S1 2025, 0,57 M€ au S2 2025 et 0,76 M€ au S1 2026).
La société bénéficie, en outre, d’un produit « exceptionnel » de 1,5M€ (one shot, non étalé), issu de l’apport de licences sur les brevets et marques à sa coentreprise chinoise, que nous n’avions pas anticipé et qui vient plus que compenser ce manque à gagner.
Corrélativement, les charges restent bien maîtrisées malgré les recrutements commerciaux et sont inférieures à nos estimations de sorte que les résultats, tant opérationnel que net, sont supérieurs à nos attentes (respectivement -3,16 M€ et -3,37 M€ vs -4,61 M€ attendu pour le ROC et le RNpg).
Recommandation
Nous réitérons notre recommandation Achat. Néanmoins, nous avons revu notre objectif de cours pour tenir compte de la hausse des taux et des conditions de marché. Il ressort désormais 1,57 € vs 1,74 € auparavant.
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