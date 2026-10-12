Valbiotis abandonne ses prévisions annuelles malgré des revenus en hausse

Le spécialiste des solutions de santé préventive a publié un chiffre d'affaires au premier semestre 2026 de 0,8 million d'euros, conforme à sa fourchette cible (0,8 à 0,9 million d'euros) et en bond de 130% sur un an. Malgré cette accélération commerciale, le groupe annonce le retrait de ses ambitions financières pour 2026-2030 face à une visibilité insuffisante.

La forte hausse de l'activité repose sur la progression combinée du nombre de clients et du panier moyen sur ses deux canaux de distribution. Le réseau physique compte 599 officines partenaires au 30 juin 2026 ( 26% en six mois), avec un panier moyen en hausse à 555 euros (contre 471 au quatrième trimestre 2025). En ce qui concerne le e-commerce, le nombre de clients a progressé de 49% par rapport à fin 2025 (à 6 022 utilisateurs), pour un panier moyen de 91,5 euros (contre 88,9 euros au quatrième trimestre 2025).

Les dépenses opérationnelles ont augmenté de 8%, à 5,5 millions d'euros.

Le résultat net ressort en amélioration à -3,4 millions d'euros (contre -4,6 millions d'euros au premier semestre 2025), incluant une quote-part de perte de 0,2 million d'euros liée à la structuration de la filiale chinoise avant son lancement commercial au second semestre 2026.

Bien que la croissance se soit poursuivie au troisième trimestre, elle s'établit à un rythme inférieur aux prévisions internes. Par prudence, Valbiotis renonce à son objectif de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice 2026 et retire sa feuille de route 2026-2030, invoquant un manque de visibilité à long terme malgré les chantiers commerciaux et internationaux engagés.