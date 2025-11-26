 Aller au contenu principal
Vaccins : Valneva regroupe ses activités françaises à Lyon
information fournie par Boursorama avec AFP 26/11/2025 à 19:03

Le fabricant franco-autrichien de vaccins contre des maladies infectieuses notamment transmises par le moustique tigre, Valneva , a annoncé mercredi une réorganisation de ses activités en France qui prévoit de les concentrer sur son site de Lyon (Rhône-Alpes).

Dans le cadre de cette "consolidation des activités", Valneva a prévu de fermer son site de Nantes qui compte actuellement des activités opérationnelles ainsi que certaines activités de recherche et développement préclinique, selon un communiqué.

L'ensemble des activités de recherche et développement (R&D) sera centralisé à Vienne, en Autriche, selon Valneva, qui envisage de rapatrier son siège social à Lyon, ville où il était initialement implanté et qui est "reconnue à l’international comme un pôle majeur dans le domaine des vaccins".

Cette initiative permettra "de rationaliser les opérations et d'améliorer l'efficacité en France", indique le communiqué.

"Trente personnes sont concernées par cette réorganisation", a précisé à l'AFP la société, qui dit s'engager à "accompagner ses employés tout au long de cette transition".

Issue de la fusion en 2013 du spécialiste autrichien des vaccins Intercell et du français Vivalis, Valneva commercialise actuellement trois vaccins du voyage: contre le chikungunya (Ixchiq), contre l'encéphalite japonaise (Ixiaro) et contre le choléra (Dukoral).

La société développe aussi un candidat vaccin (en partenariat avec Pfizer), contre la maladie de Lyme, transmise par des tiques, un autre contre la shigellose, maladie infectieuse de l’intestin, et enfin contre le virus Zika transmis par des moustiques.

