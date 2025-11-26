La Pologne attribue le marché de ses sous-marins au suédois Saab

Le ministre polonais de la Défense Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, le 25 novembre 2025 à Varsovie ( AFP / Wojtek RADWANSKI )

La Pologne a annoncé mercredi avoir attribué le marché de ses futurs sous-marins au suédois Saab, écartant ainsi les autres offres étrangères dont celle du français Naval Group, pour devenir une puissance militaire en mer Baltique face à la menace russe.

"L'offre suédoise était la seule qui répondait à toutes les attentes de la marine", a déclaré à la presse le ministre polonais de la Défense, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

"Aujourd'hui est un jour historique pour le partenariat suédo-polonais et pour la sécurité accrue dans la mer Baltique", s'est félicité son homologue suédois Pal Jonson sur X.

"Cela renforcera notre défense commune, notre sécurité et notre base industrielle de défense", a-t-il ajouté.

Le programme d'achat de sous-marins nommé Orka (Orque) compte parmi les projets les plus importants et les plus urgents de la marine polonaise qui dispose actuellement d'un seul submersible, obsolète, construit en 1985 en URSS.

L'offre suédoise qui prévoit la livraison de trois bâtiments A26 Blekinge était en concurrence avec celles d'entreprises française, allemande, espagnole, italienne et sud-coréenne.

Dans un communiqué, le français Naval Group, qui construit le Scorpène, dit "prendre acte du choix souverain de la Pologne" au terme d'"une compétition intense de plusieurs années".

"Cela ne remet en aucun cas en cause les capacités éprouvées du Scorpène, dont les capacités supérieures et combat-proven équipent déjà de nombreuses marines dans le monde", a-t-il ajouté.

Le Scorpène a déjà été vendu au Brésil, au Chili, à l'Indonésie, à la Malaisie et à l'Inde. Il n'équipe pas la Marine française, celle-ci ne disposant que de sous-marins à propulsion nucléaire.

Le premier submersible suédois pourrait être livré en 2030, selon le ministre polonais.

Afin de maintenir les compétences des marins polonais, ceux-ci devraient commencer leur formation en 2026 et avoir accès en 2027 à un "gap filler", c'est-à-dire un ancien navire suédois qui sera utilisé pour la formation.

- 440 km de frontière maritime -

Craignant la menace russe, la Pologne s'est lancée depuis plusieurs années dans un programme de modernisation rapide de son armée, avec des contrats d'achat d'armements, à coups de milliards de zlotys, principalement aux Etats-Unis et en Corée du Sud.

Etat membre de l'Otan, voisine de l'Ukraine, du Bélarus et de la Russie, la Pologne consacrera 4,8% de son PIB à la défense, en légère hausse par rapport à l'année en cours.

Sa frontière maritime s'étend sur 440 kilomètres sur la Baltique, mer entourée par plusieurs autres pays de l'Otan, et la Russie.

Plusieurs incidents, dont des perturbations du fonctionnement du système GPS, des violations de l'espace aérien par la Russie, la rupture de câbles énergétiques ont eu lieu récemment dans cet espace.

"Cette décision établit une nouvelle architecture de sécurité dans la mer Baltique", a déclaré le ministre.

Micael Johansson, président et PDG de Saab, le 9 février 2024 à Stockholm, en Suède ( TT News Agency / Jessica GOW )

Le groupe Saab s'est félicité de la décision polonaise indiquant cependant qu'à ce stade, il "n'a signé aucun contrat ni reçu de commande".

"Nous sommes honorés d'avoir été sélectionnés et nous nous réjouissons des prochaines négociations avec l'Agence de l'armement en Pologne", a dit Micael Johansson, président et PDG de Saab dans un communiqué. L'offre suédoise, a-t-il souligné, comprend des sous-marins adaptés à la mer Baltique et "améliorera considérablement la capacité opérationnelle de la marine polonaise et profitera à l'économie polonaise".

Aucun sous-marin de type A26 Blekinge n'est en exploitation actuellement. La Suède a initialement commandé deux sous-marins A26 en 2015 pour une livraison programmée en 2023. Mais depuis les retards se sont accumulés et la facture a explosé.

Alors que le contrat initial était de 8,2 milliards de couronnes (740 millions d'euros) pour les deux submersibles, il s'établit aujourd'hui à 25 milliards de couronnes, selon les autorités suédoises.