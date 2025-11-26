 Aller au contenu principal
Valneva va fermer son site de Nantes
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 18:56

Illustration du logo Valneva

Illustration du logo Valneva

Valneva a annoncé mercredi la fermeture de son site de Nantes (Loire-Atlantique) pour concentrer ses activités sur ceux de Lyon (Rhône) et de Vienne, en Autriche.

"Cette consolidation permettra de rationaliser les opérations et d'améliorer l'efficacité en France, tout en centralisant l’ensemble des activités de R&D sur le site de la société à Vienne", déclare la biotech dans un communiqué.

Le site de Nantes regroupe des activités opérationnelles ainsi que certaines activités de recherche et développement préclinique.

La société dit s'engager à "accompagner ses employés tout au long de cette transition et à leur apporter son soutien afin de garantir un processus fluide pour toutes les personnes concernées".

(Rédigé par Kate Entringer)

