Vaccins: Valneva abaisse ses prévisions et refinance sa dette

Le fabricant franco-autrichien de vaccins, Valneva , a annoncé lundi avoir revu à la baisse ses prévisions financières pour 2025, après la décision des autorités sanitaires américaines de suspendre la licence de son vaccin contre le chikungunya.

La société de biotechnologie prévoit désormais un chiffre d’affaires compris "entre 165 et 180 millions d’euros", contre 180 à 190 millions d’euros annoncés précédemment, et revoit aussi à la baisse ses investissements en R&D, désormais compris "entre 80 et 90 millions d’euros", contre 90 et 100 millions d’euros prévus auparavant, selon un communiqué.

Fin août, l'agence américaine du médicament (FDA) avait interdit la licence du vaccin Ixchiq de Valneva en raison de nouveaux signalements d'effets secondaires graves aux Etats-Unis.

Dans ce même communiqué, la société a annoncé parallèlement avoir refinancé sa dette via un nouvel accord de prêt qui "diffère le remboursement de la dette du premier trimestre 2026 au quatrième trimestre 2030, à un taux d’intérêt inférieur au précédent" et "améliore" ainsi "considérablement la flexibilité financière de Valneva".

"Le solde du prêt, s’élevant jusqu’à 285 millions de dollars, pourra être tiré pour financer d'éventuelles activités de développement futures", ajoute le communiqué.

L'entreprise estime que ce soutien financier devrait "se traduire par des économies substantielles au cours des prochaines années, en attendant les revenus potentiels provenant du candidat vaccin de Valneva contre la maladie de Lyme, VLA15, sous réserve de l’autorisation du vaccin en 2027".

L'essai clinique de phase III, dernière étape avant une commercialisation, de son candidat vaccin contre la maladie de Lyme "se déroule comme prévu", a confirmé Valneva, précisant que son partenaire américain Pfizer continue de viser le dépôt d'une demande d'autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis et au sein de l'Union Européenne en 2026, sous réserve de données positives de cette étude.