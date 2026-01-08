Bras de fer au sommet du groupe Castel, géant du vin et des boissons

Pierre Castel à Bordeaux, le 13 mai 2019. ( AFP / GEORGES GOBET )

Castel, géant international du vin et des boissons, fait l'objet d'un conflit entre son directeur général et la famille du fondateur Pierre Castel (99 ans), qui a tenté jeudi de révoquer le dirigeant, sans succès pour l'heure.

Une assemblée générale extraordinaire s'est tenue jeudi à Singapour, siège de la holding de tête ultime du groupe bordelais, portant sur la révocation de Gregory Clerc (41 ans), ex-avocat fiscaliste devenu directeur général depuis 2023.

Mais les actionnaires d'Investment Beverage Business Management (IBBM) n'ont pas pu voter, a assuré la famille de Pierre Castel, qui dénonce les "arguties" du président d'IBBM, Pierre Baer, accusé d'avoir voulu "empêcher ses actionnaires d'exercer leur droit de vote".

"En raison de ces manœuvres dilatoires, une nouvelle assemblée générale sera convoquée", probablement fin janvier, "avec comme ordre du jour la révocation de Pierre Baer et de Gregory Clerc", assure la famille dans un communiqué.

"Gregory Clerc ne détient aucune participation au capital d'IBBM et ne prend, à ce titre, aucune part aux votes des actionnaires. Il déplore que circulent des informations fausses ou tronquées qui viennent nuire à la réputation globale du groupe", a répondu l'entourage du dirigeant suisse dans un communiqué attribué au "groupe Castel".

Le directeur général ajoute qu'il "demeure pleinement engagé dans l'exercice de ses fonctions" comme patron de DF Holding, société luxembourgeoise chapeautant les principales entités opérationnelles du groupe (Castel Vins, Castel Afrique et la filiale agro-industrielle Somdia).

Le 27 décembre, dans une déclaration consultée par l'AFP, les administrateurs de DF Holding ont affiché leur "confiance" envers Gregory Clerc "face aux tentatives de déstabilisation", soulignant la "profitabilité" de l'entreprise aux quelque 40.000 salariés.

En 2024, le groupe avait enregistré 6,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont 1,1 milliard pour Castel Vins (Baron de Lestac, Listel, Kriter, cavistes Maison Nicolas...).

En dissociant "détention du capital" et "gestion opérationnelle", Grégory Clerc assure respecter les volontés de Pierre Castel.

Sa fille unique Romy Castel et son neveu Alain, qui a été démis de plusieurs mandats début décembre, évoquent au contraire une "crise de gouvernance" et veulent faire valoir le droit de propriété.

Ces désaccords "ne concernent en rien le fonctionnement opérationnel" du groupe", a argué mardi Gregory Clerc dans un courrier interne consulté par l'AFP, assurant que son éventuelle révocation d'IBBM n'aurait "aucun impact" sur ses autres mandats.

Une source proche de la famille Castel estime à l'inverse que cette révocation rendrait son départ "inéluctable".