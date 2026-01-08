Worldline: feu vert des actionnaires à une augmentation de capital de 500 millions d'euros

( AFP / FRED TANNEAU )

Les actionnaires du spécialiste des paiements Worldline ont approuvé jeudi une augmentation de capital de 500 millions d'euros, qui doit permettre au groupe de mettre en œuvre un plan destiné à relancer sa croissance et redresser ses finances.

Les 13 résolutions présentées lors de cette assemblée générale extraordinaire ont été adoptées, a constaté l'AFP.

Cette augmentation de capital "prendra deux formes successives", a expliqué le directeur général de Worldline, Pierre-Antoine Vacheron: d'abord "une augmentation de capital réservée, d'environ 110 millions d'euros", qui sera souscrite par Bpifrance Participation, Crédit Agricole SA et BNP Paribas "à un prix d'émission de 2,75 euros par action", puis "une augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription, à laquelle donc tous nos actionnaires pourront contribuer, d'environ 390 millions d'euros".

À l'issue de l'augmentation de capital réservée, d'ici la fin du premier trimestre 2026, Bpifrance détiendrait 9,6% du capital, Crédit Agricole SA 9,5% et BNP Paribas 7,9%.

Ancienne filiale d'Atos, indépendante depuis 2019, Worldline a connu une série de pannes spectaculaires, des révisions régulières à la baisse de ses objectifs financiers, et une chute de sa valeur entraînant sa sortie du CAC 40, l'indice phare de la Bourse de Paris.

Le groupe, qui a grandi à coup d'acquisitions, s'est retrouvé à la tête de nombreuses plateformes au fil du temps.

L'augmentation de capital doit lui permettre d'améliorer sa situation financière, dans le cadre de sa feuille de route baptisée North Star 2030.

Worldline, qui publiera ses résultats 2025 le 25 février, prévoit une croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires "d'environ 4% sur la période 2027-2030, avec une accélération progressive".

L'excédent brut d'exploitation (ebitda) atteindrait environ 1 milliard d'euros en 2030, porté par des économies d'environ 210 millions en base annuelle liées "au plan de transformation et à une contribution organique d'environ 150 millions en 2030".

Enfin, le groupe promet un "retour à une génération de flux de trésorerie disponible dès 2027, avec un objectif de 300 à 350 millions d'euros d’ici 2030", incluant 120 millions de coûts financiers estimés.

En attendant, 2026 sera une année de transition avec "une croissance organique à un chiffre", un ebitda ajusté légèrement inférieur au bas de la fourchette prévisionnelle de 2025, tout comme le flux de trésorerie disponible.