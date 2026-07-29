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UZEDY® : ventes nettes record de 77 M$ au deuxième trimestre, en hausse de 43% sur un an ; Teva relève ses prévisions 2026
information fournie par Boursorama CP 29/07/2026 à 13:00
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Le partenaire de Medincell (Euronext Paris : MEDCL), Teva Pharmaceuticals (NYSE et TASE: TEVA), a annoncé aujourd’hui que les ventes nettes d’UZEDY® aux États-Unis ont atteint un niveau record de 77 M$ au deuxième trimestre 2026, soit une progression de +43 % sur un an. Teva a relevé ses prévisions de ventes pour UZEDY® en 2026, désormais attendues entre 270 et 290 M$, contre 250-280 M$ précédemment.

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