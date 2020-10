Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Trump dit ne plus prendre de médicaments contre le coronavirus Reuters • 10/10/2020 à 03:32









WASHINGTON, 10 octobre (Reuters) - Donald Trump a déclaré vendredi soir qu'il avait arrêté plusieurs heures auparavant de prendre des médicaments pour combattre le coronavirus, alors qu'il s'apprête à effectuer samedi sa première apparition publique devant des partisans à la Maison blanche. Le président républicain des Etats-Unis, qui brigue un second mandat le 3 novembre face au démocrate Joe Biden, a fait cette annonce lors d'un entretien téléphonique à la chaîne Fox News une semaine jour pour jour après avoir déclaré être malade du COVID-19. Une incertitude demeure à la question de savoir si Donald Trump est toujours contagieux. Il est rentré lundi à la Maison blanche après trois nuits d'hospitalisation au centre médical militaire Walter Reed, près de Washington. Donald Trump a déclaré à Fox News avoir subi un nouveau dépistage du coronavirus, sans révéler le résultat du test. La Maison blanche a refusé de dire à quand remontait son dernier test négatif. "Je me sens vraiment fort", a-t-il dit en annonçant avoir arrêté de prendre des médicaments. (Makini Brice et Nandita Bose; version française Jean Terzian)

