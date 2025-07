JPMorgan Chase: baisse de 14% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 15/07/2025 à 13:20









(Zonebourse.com) - JPMorgan Chase publie un bénéfice net en baisse de 17% à 15 milliards de dollars au titre de son deuxième trimestre 2025, soit 5,24 dollars par action (-14%), un BPA toutefois sensiblement supérieur au consensus de marché.



Toujours en comparaison annuelle, les revenus de la banque new-yorkaise ont reculé de 10% à 45,7 milliards de dollars, une croissance de 2% des revenus nets d'intérêt ayant été largement contrebalancée par une chute de 20% des autres revenus.



Par ailleurs, les dépenses hors intérêt de JPMorgan Chase se sont maintenues aux environs de 23,8 milliards de dollars, tandis que ses provisions pour pertes sur crédit se sont tassées de 7% à 2,85 milliards.



'La finalisation de la réforme fiscale et de possibles dérégulations sont positives pour les perspectives économiques, mais des risques significatifs persistent', pointe son PDG Jamie Dimon, citant entre autres les tensions commerciales et géopolitiques.





Valeurs associées JPMORGAN CHASE 288,690 USD NYSE +0,70%