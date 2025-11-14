USA: Pfizer a finalisé le rachat de Metsera après sa joute avec Novo Nordisk

( AFP / ANGELA WEISS )

Le groupe pharmaceutique américain Pfizer a annoncé jeudi avoir finalisé l'acquisition de la biotech Metsera après une bataille de surenchères avec le danois Novo Nordisk qui avait tenté de lui ravir in extremis ce spécialiste américain des traitements anti-obésité.

"Cette étape stratégique représente davantage qu'une transaction - c'est un investissement délibéré dans l'avenir de la médecine", a commenté Albert Bourla, PDG de Pfizer, qui a mis environ dix milliards de dollars sur la table.

"Avec l'acquisition de Metsera, nous orientons nos ressources vers l'un des domaines thérapeutiques ayant le plus d'impact et une croissance élevée et nous nous mettons en position pour en concevoir les contours", a-t-il ajouté, cité dans un communiqué.

Le géant de la pharmacie a déboursé 65,60 dollars par action Metsera, payés en liquide, ce qui représente une valeur d'entreprise d'environ sept milliards de dollars.

A cela s'ajoutent des droits pouvant atteindre 20,65 dollars supplémentaires par action, au moment du passage de trois jalons cliniques et réglementaires prédéfinis.

Cette opération devrait peser sur les résultats du groupe jusqu'en 2030, du fait des investissements nécessaires sur "plusieurs produits prometteurs en phase finale de développement", a précisé Pfizer.

Metsera, désormais filiale à part entière de Pfizer, avait conclu en septembre un accord de rachat avec le groupe américain pour une valeur d'entreprise de 4,9 milliards de dollars.

Mais, le 30 octobre, Novo Nordisk a créé la surprise en lui adressant une offre non sollicitée d'un montant allant de 6 à 9 milliards, sous certaines conditions.

Dans les jours qui ont suivi, Pfizer et Novo Nordisk ont rivalisé de surenchères, jusqu'à ce que le groupe danois jette finalement l'éponge samedi après une "réflexion approfondie" qui l'a conduit à ne pas rehausser davantage son offre.

La veille, le conseil d'administration de Metsera avait soutenu l'offre de Pfizer, légèrement supérieure à celle de Novo Nordisk qui valorisait l'entreprise à près de 10 milliards de dollars.