Galp Energia: bénéfice record de 1,15 milliard d'euros en 2025

( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

Le groupe pétrolier et gazier portugais Galp Energia a annoncé lundi avoir dégagé en 2025 un bénéfice net record de 1,15 milliard d'euros, en hausse de 20%, grâce notamment à la progression de sa production au Brésil.

"2025 a été une année remarquable pour Galp", a souligné le groupe dans un communiqué, mettant en avant une performance opérationnelle solide.

L'excédent brut d'exploitation (EBITDA) s'est établi à 3,039 milliards d'euros, en baisse de 8% en glissement annuel, dans un contexte marqué par le recul du prix moyen du Brent et de la volatilité des marchés.

Au quatrième trimestre, le bénéfice a plus que doublé, pour s'établir à 182 millions d'euros, contre 71 millions d'euros sur la même période de 2024.

Sur l'ensemble de l'année, la dette nette du groupe a augmenté pour s'établir à 1,3 milliard d'euros fin 2025, contre 1,1 milliard fin 2024.

Pour cette année, "Galp anticipe le maintien d'une performance financière solide", souligne le groupe dans le communiqué.

A la Bourse de Lisbonne, en milieu de matinée, le titre Galp bondissait de 4,61% à 19,06 euros, dans un marché où les prix du gaz et du pétrole s'envolaient en raison de la guerre au Moyen-Orient.