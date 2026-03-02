 Aller au contenu principal
Guerre en Iran : Ursula von der Leyen appelle à "travailler sans relâche" pour éviter une "propagation" du conflit au Moyen-Orient
information fournie par Boursorama avec Media Services 02/03/2026 à 14:16

Ursula von der Leyen à Bruxelles ce lundi 2 mars 2026. ( AFP / NICOLAS TUCAT )

"La situation demeure volatile", a souligné la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen lors d'une déclaration à la presse ce lundi 2 mars.

Le Moyen-Orient s'embrase et l'Europe s'inquiète. Ce lundi 2 mars, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a appelé à "travailler sans relâche" pour éviter une "propagation" du conflit.

La cheffe de l'exécutif européen a condamné "avec la plus grande fermeté" les "attaques irresponsables" menées par l'Iran et ses alliés, notamment celles visant une raffinerie saoudienne et une base aérienne britannique à Chypre. Ursula von der Leyen s'est entretenue avec l'ensemble des commissaires européens, pour une réunion extraordinaire consacrée à ce sujet. "La situation demeure volatile", a-t-elle souligné lors d'une déclaration à la presse.

La présidente de la Commission européenne a également estimé que la disparition du guide suprême iranien Ali Khamenei suscitait un "nouvel espoir pour le peuple iranien opprimé". Et a dit "soutenir fermement son droit à déterminer de son propre avenir". "La seule solution durable est une solution diplomatique, ce qui signifie une transition crédible pour l'Iran, l'arrêt définitif des programmes nucléaires et balistiques et la fin des activités déstabilisatrices dans la région", a-t-elle martelé.

