USA : les ventes de logements supérieures aux attentes

Les ventes de logements existants aux États-Unis ont atteint 3,99 millions en rythme annualisé en septembre, contre 3,95 millions attendus par le consensus et 3,93 millions en août.
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