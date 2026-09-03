Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,19% pour le Dow Jones .DJI , de 0,12% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,11% pour le Nasdaq .IXIC :

* MICROSOFT MSFT.O a publié mercredi soir pour la première fois les chiffres d'affaires trimestriels de sa division de cloud computing Azure, permettant ainsi une comparaison directe avec ses principaux concurrents, AMAZON AMZN.O et Google, filiale d'ALPHABET GOOGL.O , alors que ces trois acteurs se livrent une concurrence acharnée sur le marché de l'informatique dans un contexte d'essor des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle.

L'action Microsoft a progressé d'environ 1,4% mercredi après-Bourse.

* SNOWFLAKE SNOW.N a dépassé mercredi les attentes concernant ses résultats trimestriels et a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, porté par la demande croissante pour sa plateforme de données dans le cloud et ses offres d'intelligence artificielle (IA).

Le titre a bondi de plus de 20% après clôture.

* BROADCOM AVGO.O a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires à long terme pour les puces d'IA, mais a publié des perspectives de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre inférieures aux estimations

En avant-Bourse, l'action recule de 2,2%.

* HEWLETT PACKARD ENTERPRISE HPE.N a relevé prévisions annuelles mercredi après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, tout en signalant des pénuries persistantes qui limitent sa capacité à répondre à la forte demande liée à l'IA.

L'action HPE recule toutefois de 4,7% en pré-ouverture

* UBER UBER.N a lancé jeudi à Londres un service de transport autonome utilisant une technologie d'IA développée par la société britannique Wayve, faisant ainsi de la ville la deuxième en Europe, après Zagreb, où le groupe propose des robotaxis.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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