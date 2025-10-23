Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,24% pour le Dow Jones .DJI , stable pour le Standard & Poor's-500 .SPX et une légère hausse pour le Nasdaq (+0,02%).

* TESLA TSLA.O recule de 3% en avant-Bourse, le constructeur de véhicules électriques ayant fait état mercredi d'un bénéfice trimestriel inférieur aux estimations malgré un chiffre d'affaires record, affecté par la hausse des coûts et la diminution des crédits réglementaires.

* IBM IBM.N a fait état mercredi d'un ralentissement de la de la croissance dans son segment clé des logiciels cloud, qui a éclipsé la demande croissante, stimulée par l'intelligence artificielle, pour le nouveau mainframe de l'entreprise, qui a propulsé les ventes et les bénéfices du troisième trimestre au-dessus des estimations du marché.

* COMPAGNIES PÉTROLIÈRES - Le président américain Donald Trump a imposé mercredi des sanctions contre la Russie en lien avec la guerre en Ukraine pour la première fois depuis le début de son second mandat, ciblant les géants pétroliers Loukoil et Rosneft, une décision qui fait grimper de plus de 5% les cours du brut par crainte de ses répercussions sur l'offre mondiale de pétrole.

CHEVRON CVX.N et EXXON MOBIL XOM.N avancent de 1,4% et 1,3%, respectivement.

* LAM RESEARCH LRCX.O a dit mercredi prévoir un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le deuxième trimestre, les fabricants de puces ayant commandé davantage d'équipements utilisés pour la fabrication de semi-conducteurs destinés aux applications d'intelligence artificielle.

* SOUTHWEST AIRLINES LUV.N a publié mercredi un bénéfice inattendu pour le troisième trimestre et a dit prévoir un chiffre d'affaires record pour le trimestre en cours grâce à l'amélioration de la demande en matière de voyages. L'action prend 1,5% en avant-Bourse.

La compagnie aérienne a toutefois abaissé ses estimations de revenu par siège kilomètre disponible pour le trimestre se terminant en décembre, invoquant des retards dans la modernisation de sa flotte avec des sièges offrant plus d'espace et l'impact du shutdown du gouvernement américain.

* INFORMATIQUE QUANTIQUE - L'administration américaine est en pourparlers avec plusieurs entreprises spécialisées dans l'informatique quantique afin d'acquérir des participations en échange d'un financement fédéral, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, qui ajoute que les discussions portent notamment sur un financement minimum de 10 millions de dollars chacun de la part de Washington.

IONQ IONQ.N et RIGETTI COMPUTING RGTI.O progressent de 15% en avant-Bourse, tandis que D-WAVE QUANTUM QBTS.N gagne 14,5% et QUANTUM COMPUTING QUBT.O avance de 12,8%.

* MODERNA MRNA.O - Le laboratoire américain a annoncé mercredi qu'il allait mettre fin au développement de son vaccin expérimental contre le cytomégalovirus, un virus pouvant causer des malformations congénitales, après avoir échoué à atteindre l'objectif principal d'un essai clinique de phase avancée. L'action recule de 3,5% en avant-Bourse.

* CITIGROUP C.N - Jane Fraser, la directrice générale de Citigroup, a été élue présidente du conseil d'administration, a annoncé mercredi la banque américaine dans un communiqué. Elle remplace John Dugan, qui occupait ce poste depuis 2019 et qui deviendra administrateur indépendant principal.

* KINDER MORGAN KMI.N - L'opérateur américain de gazoducs a publié mercredi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à l'augmentation des volumes de gaz naturel transportés.

* MOLINA HEALTHCARE MOH.N a revu à la baisse mercredi sa prévision de bénéfice pour 2025, alors que la hausse des coûts des soins médicaux continuera à peser sur ses résultats jusqu'à la fin de l'année.

* UNITED RENTALS URI.N a manqué mercredi ses estimations de bénéfice pour le troisième trimestre, ses marchés étant confrontés à des taux d'intérêt élevés et à l'incertitude macroéconomique.

* WILLIAMS WMB.N - L'opérateur américain de gazoducs va investir 1,9 milliard de dollars dans le terminal de production et d'exportation de gaz naturel liquéfié de Woodside Energy

WDS.AX , d'une valeur de 17,5 milliards de dollars, actuellement en construction en Louisiane, ont annoncé mercredi les deux sociétés.

* REDDIT RDDT.N - La plateforme de médias sociaux a poursuivi mercredi la start-up d'intelligence artificielle Perplexity devant la cour fédérale de New York, l'accusant d'avoir illégalement récupéré ses données pour entraîner son moteur de recherche basé sur l'intelligence artificielle.

* EAGLE BANCORP EGBN.O a fait état mercredi d'une perte au troisième trimestre, contre un bénéfice à la même période l'année dernière, la banque ayant transféré une grande partie de ses fonds vers des provisions pour pertes sur créances.

* RAYMOND JAMES FINANCIAL RJF.N a fait état mercredi d'une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre, la reprise des transactions ayant permis à son activité de banque d'investissement d'engranger davantage de profits.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Kate Entringer)