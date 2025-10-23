Wall Street hésite à l'ouverture, Tesla et IBM sanctionnés

Les traders travaillent sur le parquet de l'American Stock Exchange (AMEX) à la Bourse de New York (NYSE)

La Bourse de New York a ouvert sur de faibles variations jeudi, les résultats décevants de Tesla et d'IBM et les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine ayant refroidi l'appétit des investisseurs.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 14,50 points, soit 0,03%, à 46.575,91 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,08% à 6.704,91 points.

Le Nasdaq Composite grappille 0,03%, soit 6,99 points, à 22.747,39 points.

Les investisseurs doivent digérer jeudi une nouvelle avalanche de résultats d'entreprises, et si la majorité ont dépassé les estimations, leurs perspectives ne parviennent pas à enthousiasmer le marché, qui cherche à justifier les valorisations boursières extrêmement élevées observées récemment.

Un poids lourd de la Bourse de New York en est l'exemple : IBM perd 5,39% après avoir fait état d'un ralentissement de la croissance dans son segment clé des logiciels cloud, éclipsant ainsi ses résultats trimestriels supérieurs aux prévisions.

Le constructeur de véhicules électriques Tesla a quant à lui enregistré un chiffre d'affaires record au troisième trimestre, mais son bénéfice a déçu, ce qui fait reculer l'action de 4,67% lors des premières transactions. Tesla a par ailleurs donné le coup d'envoi de la série de résultats financiers des "Magnificent Seven", le groupe des géants de la tech qui représente près de 35% de la pondération du S&P 500 et qui a donc le pouvoir de dicter la prochaine orientation du marché.

"La prudence s'installe et des résultats importants sont attendus la semaine prochaine, ce qui pourrait inciter à adopter une approche attentiste", souligne Chris Beauchamp, analyste chez IG Group.

D'autre part, malgré quelques signes récents d'apaisement, le front commercial ne parvient pas à offrir un répit durable. Selon un responsable américain et trois sources au fait du dossier, l'administration américaine envisage un plan visant à limiter une multitude d'exportations de logiciels vers la Chine, une riposte aux dernières restrictions imposées par Pékin sur les exportations de terres rares.

De plus, la Maison blanche, frustrée par l'absence de progrès vers la paix en Ukraine, a imposé des sanctions sans précédent au secteur pétrolier russe, ce qui accentue les craintes géopolitiques et fait grimper les prix du pétrole.

L'indice des prix à la consommation (IPC) du mois de septembre, qui sera finalement publié vendredi, fera par ailleurs l'objet d'une grande attention dans un contexte de fermeture de l'administration fédérale, qui a privé les investisseurs de données clés.

Aux valeurs, American Airlines avance de 3,5%, la compagnie aérienne ayant revu à la hausse sa prévision de bénéfice pour l'année.

Ionq et D-Wave Quantum progressent de 8% et 20% respectivement alors que, selon le Wall Street Journal, l'administration américaine est en pourparlers avec plusieurs entreprises spécialisées dans l'informatique quantique afin d'acquérir des participations en échange d'un financement fédéral.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)