Athlétisme: La Kényane Chepngetich, détentrice du record du monde du marathon, suspendue trois ans pour dopage

Ruth Chepngetich

La détentrice du record du monde du marathon Ruth Chepngetich a été suspendue trois ans après avoir reconnu une violation du règlement antidopage, a annoncé jeudi l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU).

La Kényane de 31 ans avait été provisoirement suspendue en juillet dernier pour un contrôle positif à l'hydrochlorothiazide (HCTZ).

La substance, un diurétique, avait été détectée dans un échantillon prélevé sur l'athlète le 14 mars.

L'AIU explique dans un communiqué que Ruth Chepngetich a changé d'explication au sujet de son contrôle positif. L'instance a alors demandé une suspension de quatre ans, réduite à trois ans après reconnaissance de l'infraction.

(Rédigé par Rohith Nair à Bangalore, version française Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault)