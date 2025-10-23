Hasbro fait mieux que prévu au 3T grâce au succès de nouveaux produits

( AFP / CHRIS DELMAS )

Le fabricant américain de jouets Hasbro a publié jeudi des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre, grâce au succès du nouveau jeu de cartes "Edge of Eternities" et de la gamme Spider-Man qui ont partiellement compensé les conséquences des droits de douane.

"Nous avons géré la volatilité liée aux droits de douane avec agilité, protégé les marges avec une discipline au niveau de la rentabilité et de la tarification tout en continuant à faire progresser les initiatives pour notre transformation", a commenté Gina Goetter, directrice financière du groupe, citée dans un communiqué.

Vers 13H40 GMT, l'action Hasbro reculait de 0,31% à la Bourse de New York.

Le chiffre d'affaires a progressé de 8% sur un an à 1,39 milliard de dollars et le bénéfice net est passé de 223,2 millions au troisième trimestre 2024 à 233,2 millions un an plus tard.

Le consensus des analystes de FactSet attendait respectivement 1,34 milliard et 230 millions.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels — variable privilégiée par les marchés —, le bénéfice net ressort à 1,68 dollar contre 1,74 dollar un an plus tôt et un consensus de 1,63 dollar.

La branche Wizards of the Coast et jeux vidéo a vu son chiffre d'affaires bondir de 42%,, tirée par la gamme de jeux de cartes "Magic: The Gathering" (+55%) avec la sortie de "Edge of Eternities" et par des jeux franchisés (+21%).

En revanche, le segment "Produits de consommation", qui comprend les jeux et jouets physiques (Beyblade, Transformers, Furby, Mon petit Poney), a subi une chute de 7% de son activité "comme anticipé", a relevé Hasbro.

Ce repli s'explique par le calendrier de commande des commerçants américains qui ont décalé leur approvisionnement, dans un contexte de droits de douane parfois prohibitifs, en particulier pour les importations de Chine.

Du coup, le bénéfice opérationnel de cette branche a fondu d'un tiers (32%) "principalement à cause du coût des droits de douane et d'un +mix prix-produit+ (niveau de gamme, NDLR) défavorable".

La branche divertissement, qui produit films et séries autour de personnages et de jeux sous licence, tels Donjons & Dragons, a vu son chiffre d'affaires augmenter de 8% grâce à un effet de calendrier.

Hasbro a revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice: une croissance du chiffre d'affaires inférieure à 10% à changes constants, une marge opérationnelle à données comparables de 22%-23% et un bénéfice d'exploitation hors éléments exceptionnels de 1,24 à 1,26 milliard.

Sur les neuf premiers mois de l'année, ces données étaient respectivement de +7%, 25,3% et 989,3 millions.