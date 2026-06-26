Les Bourses mondiales ploient sous le poids des doutes sur la tech

Jeudi, Apple a perdu plus de 6% à Wall Street, entraînant le recul des groupes technologiques ( AFP / ANGELA WEISS )

Les marchés boursiers mondiaux évoluent dans le rouge vendredi, sur fond d'aversion au risque généralisée au lendemain du net recul d'Apple, qui a renforcé la défiance envers la tech à Wall Street.

En Europe, à la mi-séance vers 11H10 GMT, Paris perdait 0,74%, Londres 0,81%, Francfort 1,20% et Milan 1,19%.

Les contrats à terme portant sur les indices américains présageaient une ouverture dans le rouge, avec un Nasdaq des valeurs technologiques attendu en baisse de 1,25%.

En Asie, Tokyo a perdu 4,15%, Taipei 3,66%. Séoul, très marquée par le secteur des semi-conducteurs, a perdu 5,81%, après avoir chuté de plus de 8%, entraînant même une suspension des échanges d'une vingtaine de minutes.

"Les investisseurs continuent de s'interroger sur la capacité du secteur technologique à prolonger son impressionnant +rallye+ (mouvement de hausse des cours, ndlr) de ces derniers mois", relève John Plassard, de Cité Gestion Private Bank.

Le bond de la tech et des semi-conducteurs, moteur des marchés depuis le début de l'année en raison des investissements massifs des géants américains dans l'intelligence artificielle (IA), est plus en plus questionné par les investisseurs.

Ils s'inquiètent des gigantesques valorisations du secteur et de la rentabilité future de ces dépenses, que les géants de la tech financent par l'endettement de manière croissante.

L'annonce d'Apple jeudi d'un relèvement des prix d'une grande partie de ses produits, invoquant justement l'envolée du coût des puces mémoire provoquée par l'essor de l'IA, a remis une pièce dans la machine, provoquant un net recul de 6% du géant américain.

D'autant qu'en parallèle, Microsoft a aussi annoncé qu'il allait augmenter de 100 à 150 dollars le prix de ses consoles de jeux vidéo Xbox dans le monde à partir du 1er août, invoquant les mêmes raisons qu'Apple.

Les investisseurs "craignent que ces hausses des prix ne réduisent la demande et ne parviennent pas à compenser la pression sur les bénéfices", réduisant les marges de manœuvre de ces groupes et donc leurs investissements, estime Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote Bank.

A cela s'ajoute une information publiée par le New York Times qui a rapporté qu'OpenAI, le créateur de ChatGPT, envisageait de repousser son introduction en Bourse jusqu'en 2027. Softbank, très investi dans l'entreprise, a reculé de 12,53% à Tokyo à la suite de cette nouvelle.

Résultat, les entreprises liées au secteur des composants électroniques, les premières à bénéficier des investissements dans l'IA, reculent partout. En Corée, Samsung Electronics a cédé 5,30% et SK hynix 8,36%. A Taiwan, TSMC a perdu 2,09%.

En Europe, STMicroelectronics cédait 2,87% à 63,18 euros, Infineon perdait 4,01% à 78,67 euros à Francfort. ASML reculait de 1,10%.

Le pétrole repart à la baisse

Autre point d'attention des marchés: l'évolution des prix du pétrole, en lien avec la situation au Moyen-Orient.

Les cours reprennent vendredi leur trajectoire descendante, après avoir augmenté de 2% environ jeudi soir à la suite de l'annonce qu'un cargo avait été endommagé par un projectile inconnu au large des côtes d'Oman.

Vers 11H10 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, référence mondiale du brut, reculait de 3,40% à 72,70 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) perdait 3,34%, à 69,52 dollars.

Cette attaque avait poussé l'Organisation maritime internationale (OMI) à suspendre le plan d'évacuation du détroit d'Ormuz, qui doit permettre de faire sortir quelque 11.000 marins bloqués dans le Golfe.

Le rendement à échéance dix ans de l'Allemagne, référence en Europe, reculait légèrement à 2,84%, contre 2,86% la veille en clôture.

Le dollar reculait de 0,30% face à la monnaie unique européenne, à 1,1404 dollar pour un euro, en raison d'un ralentissement de la consommation aux Etats-Unis, éloignant un peu les perspectives d'une hausse des taux d'intérêts dans le pays.

Zalando dans le viseur du régulateur allemand

Le géant du commerce en ligne Zalando reculait de 5,71% à 25,08 euros à Francfort, après que la BaFin, le régulateur allemand, a annoncé "ouvrir une enquête" car "des informations relatives à une transaction" liée à "l'acquisition d'About You auraient été omises" dans ses comptes.

Zalando avait annoncé le rachat de son rival national About You en décembre 2024, pour 1,1 milliard d'euros environ.