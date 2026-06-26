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Canicule en Europe: l'ONU juge "possible" qu'il s'agisse d'une vague de chaleur record
information fournie par AFP 26/06/2026 à 13:20

Une femme se rafraîchit sous un brumisateur lors de la Fête de la Musique à Bordeaux, le 21 juin 2026 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

Une femme se rafraîchit sous un brumisateur lors de la Fête de la Musique à Bordeaux, le 21 juin 2026 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

L'Organisation météorologique mondiale (OMM) a jugé "possible" vendredi que la vague de chaleur frappant actuellement l'Europe soit un phénomène record, tout en soulignant qu'il était encore prématuré de l'affirmer.

"Il est possible qu'à la fin de l'été, en regardant rétrospectivement l'ensemble de la saison, nous puissions dire qu'il s'agit d'une vague de chaleur record. Mais, à ce stade, elle est encore très largement en cours", a déclaré Clare Nullis, porte-parole de l'OMM, devant la presse à Genève.

"Je pense que, dans certains pays comme la France, il est tout à fait justifié d'employer l'expression vague de chaleur record. Mais si l'on regarde l'année dernière, nous avons également connu des vagues de chaleur record, sauf qu'elles ont touché une autre partie de l'Europe, en l'occurrence la Scandinavie", a-t-elle ajouté.

Selon Mme Nullis, "il ne faut pas oublier que nous sommes encore en plein milieu de cet épisode. Il est inhabituel, mais pas exceptionnel : nous avons déjà connu des vagues de chaleur comparables en juin. L'épisode est toujours en cours et il est maintenant en train de se déplacer vers l'Europe centrale puis les Balkans".

Au moins 150 millions d'habitants en Europe, dont plus de 50 millions en Allemagne et plus de 30 millions en France, devraient connaître des températures supérieures à 35°C à un moment de la journée vendredi, selon les calculs de l'AFP.

Mme Nullis a alerté vendredi sur "des impacts majeurs" du phénomène "sur la santé humaine, sur les écosystèmes, sur l'agriculture, sur la productivité du travail, et il est accompagné dans certaines régions, en particulier en France, par une aggravation de la sécheresse et du risque d'incendies, ainsi que par des tempêtes localisées", a détaillé Mme Nullis.

Selon John Kennedy, chef de l'information climatique à l'OMM, "il n'y a pas de définition unique et précise d'une vague de chaleur. C'est ce qui rend difficile l'affirmation, de manière générale, qu'il s'agit d'une vague de chaleur record".

"En revanche, on peut dire qu'à certains endroits, des records ont bel et bien été battus. En France, par exemple, le pays a connu sa journée la plus chaude jamais enregistrée à cette période, des records tombent effectivement".

Donc d'après M. Kennedy, "à bien des égards, on peut parler d'une vague de chaleur record, mais pas sous tous les aspects" à ce stade.

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