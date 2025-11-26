Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,21% pour le Dow Jones .DJI , de 0,27% pour le Standard & Poor's-500

.SPX et de 0,36% pour le Nasdaq .IXIC .IXIC .

* SECTEUR DE L'IA - La société d'intelligence artificielle (IA) OpenAI prévoit qu'au moins 220 millions d'utilisateurs hebdomadaires de ChatGPT paieront un abonnement, a rapporté mardi le site The Information, citant une source proche du dossier.

* DELL DELL.N a publié mardi des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice supérieures aux estimations pour le quatrième trimestre, l'augmentation des investissements dans les centres de données liés à l'IA stimulant la demande pour ses serveurs. L'action prend 5% en avant-Bourse.

* HP HPQ.N a déclaré mardi qu'il prévoyait de supprimer entre 4.000 et 6.000 emplois dans le monde d'ici l'exercice 2028 dans le cadre d'un plan visant à rationaliser ses activités et à adopter l'IA afin d'accélérer le développement de produits, d'améliorer la satisfaction des clients et de stimuler la productivité.

* WARNER BROS DISCOVERY WBD.O a demandé à ses acheteurs potentiels de soumettre des offres améliorées avant le 1er décembre, ont déclaré mardi deux sources proches du dossier.

Le mois dernier, le groupe américain a dit avoir reçu des offres d'achat préliminaires de la part de ses concurrents Paramount Skydance PSKY.O , Comcast CMCSA.O et Netflix

NFLX.O .

* SECTEUR PHARMACEUTIQUE - Le programme américain d'assurance maladie Medicare a déclaré mardi que les nouveaux prix négociés pour 15 de ses médicaments les plus coûteux permettront d'économiser 36% sur ces médicaments par rapport aux dépenses annuelles récentes, soit environ 8,5 milliards de dollars en coûts nets couverts pour les médicaments sur ordonnance.

* SECTEUR DE L'ASSURANCE SANTE - Le président américain Donald Trump a déclaré mardi qu'il ne souhaitait pas prolonger les subventions de l'Obamacare, mais qu'il pourrait reconsidérer sa position alors qu'une prolongation pourrait s'avérer nécessaire à court terme. Politico a rapporté lundi que la Maison blanche préparait une prolongation de deux ans de ces subventions pour les primes d'assurance.

* META META.O - L'autorité italienne de la concurrence a annoncé mercredi avoir élargi la portée de son enquête sur le groupe américain de réseaux sociaux après des allégations selon lesquelles il aurait abusé de sa position dominante en utilisant son outil d'intelligence artificielle (IA) sur le service de messagerie WhatsApp.

* BOEING BA.N - L'armée de l'air américaine a attribué à l'avionneur américain un contrat de 2,47 milliards de dollars pour 15 avions KC-46A Pegasus supplémentaires, a annoncé mardi le groupe.

* WORKDAY WDAY.O - Le fournisseur de logiciels de ressources humaines a annoncé mardi un chiffre d'affaires par abonnement pour le troisième trimestre plutôt mitigé, comme prévu, dans un contexte de faiblesse de la demande.

* ZSCALER ZS.O a dépassé mardi les estimations des analystes en matière de chiffre d'affaires et de bénéfice trimestriels, grâce notamment à la forte demande pour ses solutions de sécurité basées sur le cloud et l'IA.

L'action recule toutefois de 6,9% en avant-Bourse, les analystes affirmant que l'absence d'orientation en matière de cybersécurité chez Red Canary, récemment acquise par le groupe, soulève des doutes quant à la croissance.

* NETAPP NTAP.O a dépassé mardi les estimations concernant son bénéfice et son chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre, grâce à la forte demande pour ses services de stockage de données utilisés dans les applications d'IA.

* AUTODESK ADSK.O - Le fabricant de logiciels a publié mardi des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice supérieures aux estimations pour le quatrième trimestre, aidé par le renouvellement régulier des abonnements et à la demande croissante pour ses outils de conception basés sur le cloud. L'action avance de 7,6% en avant-Bourse.

* AMAZON AMZN.O - La Federal Aviation Administration (FAA), chargée des réglementations concernant l'aviation civile aux États-Unis, a déclaré mardi qu'elle enquêtait sur Amazon après qu'un de ses drones de livraison a endommagé un câble Internet dans le centre du Texas la semaine dernière.

* VENTURE GLOBAL VG.N - Le producteur américain de gaz naturel liquéfié (GNL) a accusé la compagnie pétrolière britannique Shell SHEL.L d'avoir mené une campagne de trois ans visant à nuire à ses activités après que cette dernière a fait appel d'une décision arbitrale défavorable, selon une note interne vérifiée mercredi par Reuters.

* ROBINHOOD MARKETS HOOD.O et Susquehanna International Group ont conclu mardi un accord visant à racheter la plateforme d'échange LedgerX gérée par MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS

MIAX.N , ce qui donne un coup de pouce majeur à ces sociétés dans leur volonté de s'imposer sur les marchés prédictifs.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)