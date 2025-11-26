Afyren entouré en bourse et soutenu par Oddo BHF après son augmentation de capital

(AOF) - Afyren (+16,36%, à 2,49 euros) est particulièrement entouré après l’annonce de la réalisation d’une augmentation de capital de 23 millions d’euros, intégralement souscrite par la société Kemin Industries (20 millions d’euros), un acteur majeur des ingrédients de spécialité et de la biotechnologie, et par l’actionnaire stratégique Bpifrance (3 millions d’euros), via son fonds Large Venture. La transaction a été réalisée à un prix d’émission de 2,40 euros par action, soit une prime de 9% par rapport à la moyenne pondérée des trois jours précédents la fixation du prix.

La greentech, qui offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone grâce à sa technologie de fermentation unique basée sur un modèle complètement circulaire pour remplacer les ingrédients pétro-sourcés habituellement utilisés dans les formulations de nombreux produits, va utiliser les fonds levés pour poursuivre la stratégie de fiabilisation et d'optimisation d'Afyren Neoxy (une usine en Moselle).

Dans le détail, le montant levé permettra de financer notamment un investissement industriel d'une vingtaine de millions d'euros dans l'usine, afin de consolider les activités actuelles et porter la capacité de production à environ 20 kilotonnes, en hausse de plus de 20% par rapport à la capacité de 16 kilotonnes initialement prévue. Cette optimisation vise à satisfaire une demande commerciale croissante.

Pour Oddo BHF, l'entrée au capital du groupe industriel Kemin " est un très bon signal et va permettre à Afyren de poursuivre ses investissements (hausse de la capacité de production d'Afyren Neoxy et amélioration de l'Ebitda cible) tout en bénéficiant de la présence au conseil d'administration d'un groupe de renommée mondiale.

Les analystes ont réitéré leur recommandation à Surperformance et leur cible de cours à 5 euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS