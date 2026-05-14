(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Nvidia, Microsoft, précisions sur le sommet Trump-Xi, cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,46% pour le Dow Jones .DJI , de 0,17% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,15% pour le Nasdaq .IXIC :

* CISCO CSCO.O grimpe de 16,5% en avant-Bourse après avoir annoncé mercredi soir son intention de supprimer près de 4.000 emplois dans le cadre d'une restructuration visant à réorienter ses investissements vers l'intelligence artificielle (IA) et les secteurs de croissance associés. Le fabricant d'équipements de réseau a en outre relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel après une forte augmentation des commandes des "hyperscalers", ces grands fournisseurs de services d'informatique dématérialisé.

* NVIDIA NVDA.O prend 1,9% en avant-Bourse après une information de Reuters, citant trois sources, selon laquelle les États-Unis ont autorisé la vente de puces H200 à une dizaine d'entreprises chinoises, même si aucune livraison n'a pour le moment encore été effectuée. La capitalisation boursière de Nvidia dépasse désormais les 5.900 milliards de dollars.

* SECTEURS EXPOSÉS AUX DROITS DE DOUANE ET À LA GÉOPOLITIQUE - Donald Trump a été reçu jeudi à Pékin par Xi Jinping pour des discussions lors desquelles le président américain entend obtenir des succès économiques auprès de son homologue chinois, préserver la fragile trêve commerciale sino-américaine et aborder des sujets épineux. Les deux dirigeants ont échangé une poignée de mains et des sourires chaleureux sur un tapis rouge déployé devant le Grand Palais du Peuple. Xi Jinping a dit à Donald Trump que les négociations commerciales progressaient, mais a mis en garde Washington sur Taïwan.

Selon la Maison blanche, les deux hommes ont dit réfléchir aux moyens d'amplifier la coopération économique entre les deux pays, tandis que la situation au Moyen-Orient a également été abordée et ils sont convenus que le détroit d'Ormuz devait rouvrir et que jamais l'Iran ne devait accéder à l'arme nucléaire.

* MICROSOFT MSFT.O - La Grande-Bretagne a lancé jeudi une enquête antitrust contre le groupe américain pour position dominante dans le secteur des logiciels, ce qui pourrait donner lieu à des mesures ciblées si l'éditeur de Windows est reconnu comme disposant d'un "statut de marché stratégique" dans ce secteur.

* GAMESTOP GME.N , EBAY EBAY.O - Ryan Cohen, le directeur général de GameStop, a dit mercredi au conseil d'administration d'eBay qu'il ne fallait pas rejeter son offre de rachat de 56 milliards de dollars et que les actionnaires du spécialiste des ventes en ligne méritaient d'avoir la possibilité de l'évaluer.

* BLACKROCK BLK.N - La division GIP de BlackRock s'est associée au singapourien Temasek et à des acteurs majeurs d'Abu Dhabi pour viser 30 milliards de dollars d'investissements dans les infrastructures dans le Golfe et en Asie centrale, ont annoncé les sociétés dans un communiqué conjoint jeudi.

* KODIAK GAS SERVICES KGS.N chute de 5,6% en avant-Bourse, le fournisseur d'infrastructures énergétiques ayant annoncé une offre publique de cession de 750 millions de dollars d'actions, dont il a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour rembourser une partie de sa dette et acquérir de nouveaux équipements de production d'électricité.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)