Les Bourses progressent avec la "tech", le sommet Trump-Xi retient toute l'attention

PHOTO DE FICHIER : L'enseigne Wall Street à la Bourse de New York (NYSE) dans l'arrondissement de Manhattan à New York

par Diana Mandia

Wall Street est attendue en hausse jeudi et les Bourses européennes progressent jeudi à mi-séance, portées par les valeurs ‌technologiques, tandis que la visite de Donald Trump en Chine retient l'attention des investisseurs dans un contexte d'impasse diplomatique au Moyen-Orient et de craintes inflationnistes.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,79% pour le Dow ​Jones, de 0,23% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,12% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,78% à 8.070,07 points. À Francfort, le Dax avance de 1,34% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,44%.

L'indice EuroStoxx 50 gagne 0,96% et le Stoxx 600 progresse 0,61%.

Les volumes d'échanges sont toutefois faibles en raison de la fête de l'Ascension.

Le président américain a été accueilli jeudi à Pékin par son homologue chinois Xi Jinping pour des discussions lors desquelles le locataire de la Maison ​blanche entend, entre autres, naviguer des questions épineuses, notamment la guerre en Iran.

Le monde observe avec attention le rôle que pourrait jouer le géant asiatique pour débloquer des pourparlers de paix actuellement dans l'impasse entre Washington et Téhéran, même si le président américain s'est défendu d'avoir besoin d'aide.

Selon le compte-rendu diffusé par la présidence américaine, ​les deux dirigeants ont abordé la situation au Moyen-Orient et sont convenus que le détroit d'Ormuz devait rouvrir, à un ⁠moment où Téhéran renforce son contrôle sur cette voie navigable cruciale pour le transport des ressources énergétiques.

Le blocage d'Ormuz depuis le début du conflit fin février est à l'origine de la flambée des prix de l'énergie qui ‌bouleverse les prévisions d'inflation et de croissance dans le monde entier.

Les dernières données sur l'inflation et les prix à la production aux États-Unis confirment cette envolée et inquiètent les investisseurs, car elles pourraient conduire à terme à un resserrement monétaire de la part de la Réserve fédérale (Fed).

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré jeudi que les États-Unis pourraient enregistrer un ou deux chiffres "élevés" ​en matière d'inflation avant que la désinflation ne reprenne, et que le nouveau président de la ‌Fed, Kevin Warsh, confirmé mercredi par le Sénat pour remplacer Jerome Powell, garderait l'esprit ouvert quant à l'inflation à mesure que les prix de l'énergie baisseront.

L'impact de ⁠la géopolitique au Moyen-Orient sur les marchés est toutefois inégal. Les actions européennes s'échangent en dessous de leurs niveaux d'avant-guerre, tandis que les actions américaines et mondiales ont rebondi pour atteindre des records, portées par l'optimisme suscité par l'IA.

La tendance pourrait évoluer avec les indicateurs économiques prévus dans l'après-midi aux Etats-Unis, notamment les ventes au détail et l'indicateur d'inflation des prix à l'importation.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Nvidia prend près de 2% en avant-Bourse après une information de Reuters, citant trois sources, selon ⁠laquelle les États-Unis ont autorisé la vente de ‌puces H200 à une dizaine d'entreprises chinoises, même si aucune livraison n'a pour le moment encore été effectuée.

VALEURS EN EUROPE

Comme Nvidia en avant-Bourse, les actions des fabricants européens de puces bondissent après que ⁠Reuters a rapporté que les États-Unis ont autorisé la vente de puces H200 à une dizaine d'entreprises chinoises et alors que Samsung Electronics et SK Hynix ont déjà animé les échanges sur les marchés asiatiques jeudi.

Infineon gagne près de 4%, STMicroelectronics ‌3% et les fabricants néerlandais d'équipements pour semi-conducteurs, ASML, ASM International et BESI progressent d'entre 1,48% à 2,8%.

Le compartiment technologique du Stoxx 600 prend 1,53% à mi-séance, signant une des meilleures performances sectorielles de la séance.

Burberry ⁠perd 6,54% malgré une hausse de ses ventes au quatrième trimestre, la guerre en Iran et le ralentissement du tourisme ayant pesé sur les recettes dans sa ⁠zone clé, l'Europe et le Moyen-Orient.

Le groupe britannique 3i Group ‌plonge de plus de 11% après la publication de ses résultats, pesant sur l'indice des services financiers (-74%).

TAUX

Les rendements des obligations allemandes, référence dans la zone euro, reculent jeudi, tout en restant proches de leur plus haut niveau depuis plusieurs années, les ​craintes inflationnistes ayant renforcé les anticipations d'une politique monétaire restrictive de la part de la Banque centrale européenne (BCE).

Le rendement du Bund allemand à ‌dix ans perd près de 5 points de base à 3,0594%. Le deux ans recule de plus de 6 points de base à 2,6536%.

Les rendements reculent également au Royaume-Uni après une flambée plus tôt cette semaine sur fond de crise politique. Le Premier ministre britannique Keir Starmer ​restait jeudi confronté à d'intenses pressions qui visent à le convaincre de quitter le pouvoir en raison des retombées de la déroute électorale historique enregistrée par le Labour lors des dernières élections locales.

Le Gilt britannique à 30 ans recule de plus de 5 points de base à 5,6890% et celui de l'obligation à 10 ans cède 4,7 pdb à 5,022%.

Aux États-Unis, les rendements sont également en baisse, après avoir augmenté cette semaine sous l'effet d'une série de données reflétant la remontée de ⁠l'inflation.

Le rendement des Treasuries à dix ans perd 3,2 points de base à 4,4472%. Le deux ans ressort à 3,9584%, également en baisse.

CHANGES Le dollar est stable (+0,02%) face à un panier de devises de référence, soutenu globalement par la récente hausse des rendements des bons du Trésor américain et les craintes géopolitiques, tandis que l'attention mondiale se porte sur le sommet de deux jours entre les présidents américain chinois.

L'euro perd 0,04% à 1,1705 dollar.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est plutôt stable jeudi, les investisseurs se concentrant sur la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping pour déterminer si elle débouchera sur un résultat positif au Moyen-Orient.

Le Brent cède 0,13% à 105,49 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 0,15% à 100,87 dollars.

Selon les Gardiens de la révolution iraniens, environ 30 navires ont franchi le détroit d'Ormuz avec autorisation iranienne depuis mercredi soir.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 14 MAI:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 12h30 Inscriptions hebdomadaires au semaine au 205.000 200.000

chômage 4 mai

USA 12h30 Ventes au détail avril 0,5% 1,7%

USA 12h30 Prix à l'importation avril

- sur un mois 1,0% 0,8%

- sur un an - 2,1%

(Certaines ​données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)