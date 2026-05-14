Midterms : Trump dos au mur ?

Dans six mois, les Américains votent pour les élections de mi-mandat. Les sondages sont mauvais pour Donald Trump, l'inflation reste élevée, le pétrole flambe. Comment un scrutin américain peut-il faire bouger les marchés mondiaux, et dans quel sens ? John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement à la banque Cité Gestion, fait le point. Ecorama du 14 mai 2026, présenté par Marie-Laure Hardy sur Boursorama.com
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