CAC 40
7 889,23
+0,24%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 13:16

(Actualisé avec Merus, groupes liés au CBD, Electronic Arts, cours en avant-Bourse et contrats à terme)

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,42% pour le Dow Jones .DJI , de 0,45% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,56% pour le Nasdaq.

* SECTEUR DES SEMI-CONDUCTEURS - L'administration américaine envisage d'imposer des droits de douane sur les appareils électroniques en fonction du nombre de puces qu'ils contiennent, selon trois sources au fait du dossier.

* OCCIDENTAL PETROLEUM OXY.N négocie la vente de sa division OxyChem, une transaction qui pourrait valoriser l'unité à au moins 10 milliards de dollars, a rapporté dimanche le Financial Times. L'action progresse de 1,2% en avant-Bourse.

* MERUS MRUS.O progresse de 38% en avant-Bourse après que le groupe danois GENMAB GMAB.CO a annoncé avoir conclu un accord pour acquérir la société de biotechnologie pour 8 milliards de dollars.

* MINEURS D'OR - Les sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis grimpent dans les échanges en avant-Bourse du marché après que l'or a dépassé pour la première fois les 3.800 dollars l'once.

NEWMONT NEM.N et BARRICK MINING B.N progressent respectivement de 2,5% et 2%.

* CANOPY GROWTH CGC.O et CRONOS CRON.O> avance de 21% et 11% en avant-Bourse après que Donald Trump a partagé dimanche une vidéo vantant les bienfaits pour la santé du CBD dérivé du chanvre.

* ELECTRONIC ARTS EA.O - Le fabricant de jeux vidéo cède 1% en avant-Bourse après avoir clôturé en hausse de 15% vendredi, Reuters ayant rapporté que le groupe était en pourparlers avancés pour se retirer de la cote à une valorisation d'environ 50 milliards de dollars.

* KKR KKR.N - TotalEnergies TTEF.PA a dit lundi avoir signé un accord avec un fond assurance géré par la société d'investissement KKR pour la cession de 50% d'un portefeuille d'actifs solaires de 1,4 GW en Amérique du Nord, pour lequel la major pétrolière française recevra 950 millions de dollars après finalisation.

* MICROSOFT MSFT.O doit se séparer de Lisa Monaco, la responsable en charge des affaires du groupe au niveau mondial, qui était procureure générale adjointe sous le mandat de l'ancien président Joe Biden, a déclaré vendredi l'actuel président américain Donald Trump.

* LOCKEED MARTIN LMT.TO a annoncé vendredi que sa filiale Sikorsky avait remporté un contrat de près de 11 milliards de dollars auprès de la marine américaine pour la construction de 99 hélicoptères CH-53K King Stallion.

* APPLE AAPL.O - Le National Labor Relations Board (NLRB), l'agence américaine chargée des relations du travail, a retiré ses accusations de violation des droits des employés contre le directeur général d'Apple, Tim Cook, a rapporté vendredi l'agence Bloomberg.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

APPLE
255,4600 USD NASDAQ -0,55%
CANOPY GROW
1,3400 USD NASDAQ -2,19%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 247,29 Pts Index Ex +0,65%
ELECTRONIC ARTS
193,3500 USD NASDAQ +14,87%
Gaz naturel
2,84 USD NYMEX -0,87%
KKR & CO
133,975 USD NYSE -1,23%
LOCK UNSP CDR-REG
28,280 CAD TSX +0,50%
LOCKHEED MARTIN
487,340 USD NYSE +0,60%
MERUS
80,500 EUR Tradegate +38,79%
MERUS
68,8900 USD NASDAQ +1,16%
MICROSOFT
511,4600 USD NASDAQ +0,87%
NEWMONT
85,235 USD NYSE +1,85%
OCCIDENTAL PETROLEUM
47,470 USD NYSE +1,02%
Pétrole Brent
69,00 USD Ice Europ -1,08%
Pétrole WTI
64,49 USD Ice Europ -1,09%
S&P 500 INDEX
6 643,70 Pts CBOE +0,59%
TOTALENERGIES
53,7400 EUR Euronext Paris -0,94%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

