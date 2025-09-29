Espagne: l'inflation repart à la hausse en septembre, à 2,9% sur un an

( AFP / OMAR HAJ KADOUR )

L'inflation est repartie à la hausse en septembre pour atteindre 2,9% sur un an, soit deux dixièmes de point de plus qu'en août, selon une estimation provisoire publiée lundi par l'Institut national de Statistiques (INE).

Après 2,7% en août, mois pendant lequel l'inflation était restée stable, ce rebond s'explique principalement par le fait que les prix des carburants et de l'électricité ont moins baissé qu'en septembre 2024, a expliqué l'INE.

L'inflation avait fortement rebondi en juillet, atteignant 2,7% en glissement annuel, soit 0,4 point de plus qu'en juin, mais s'était ensuite stabilisée en août.

L'inflation sous-jacente, qui exclut les aliments non transformés et les produits énergétiques, s'est établie à 2,3% sur un an en septembre, soit une baisse d'un dixième de point, retrouvant ainsi son niveau de juillet.

La hausse de l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCA), qui permet les comparaisons entre pays de la zone euro, est passée à 3%, une hausse marquée de 0,3 point par rapport au moins précédent.

La Banque d'Espagne table sur une inflation de 2,5% pour l'année 2025, soit un niveau sensiblement supérieur à l'objectif de 2% de la Banque centrale européenne (BCE).

Les chiffres publiés lundi par l'INE sont de premières estimations, les chiffres définitifs devant être publiés à la mi-octobre.