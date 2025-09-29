Carmat: l'offre de reprise non confirmée, liquidation en vue

( AFP / BERTRAND GUAY )

L'offre de reprise de Carmat , pionnier français d'un coeur artificiel, en redressement judiciaire, n'a pas été confirmée faute de financement nécessaire, rendant "extrêmement probable" sa liquidation judiciaire "à très brève échéance", a annoncé la société lundi dans un communiqué.

L'offre de reprise--la seule-- avait été déposée fin juillet par la société Hougou, "family office" de Pierre Bastid, président du conseil d’administration de la société et actionnaire à hauteur d'environ 17% de Carmat, en redressement judiciaire depuis fin juin.

Elle devait être examinée au cours d'une audience prévue mardi devant le tribunal des affaires économiques de Versailles.

"A ce jour, le repreneur n’a toutefois pas été en mesure de confirmer son offre, faute d’avoir sécurisé les financements nécessaires à la reprise", souligne le communiqué.

"A ce stade, il est donc devenu extrêmement probable que cette offre deviendra caduque le 30 septembre 2025, et que le Tribunal sera amené, à très brève échéance, à prononcer la liquidation judiciaire de la Société, dont les activités alors cesseront", ajoute le texte.

Lors d’une première audience le 19 août, le tribunal avait accordé à M. Bastid un délai supplémentaire pour finaliser son offre.

L'homme d'affaires était entré au capital de Carmat en 2016, à l'occasion d'une augmentation de capital à laquelle avaient également pris part deux actionnaires historiques de la société, Airbus et le fonds Truffle Capital, sortis depuis du capital.

"Compte tenu du niveau du passif de la société, il est hautement probable que ses actionnaires subiront la perte intégrale de leur investissement, tandis qu’une grande partie des créanciers de Carmat subiront une perte très significative pouvant porter sur l’intégralité de leurs créances", prévient le communiqué.

Si la liquidation est prononcée, les actions seront radiées de la cote boursière.

La société communiquera à l'issue de l'audience mardi.