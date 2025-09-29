La croissance suisse revue en légère hausse au deuxième trimestre, à 0,2%

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le ministère suisse de l'Economie a revu en légère hausse lundi son estimation de croissance du produit intérieur brut (PIB) suisse au deuxième trimestre, la relevant à 0,2% hors événements sportifs, contre 0,1% initialement annoncé en août.

Il a également légèrement remonté son estimation pour le premier trimestre, la réévaluant à 0,8% (contre 0,7% auparavant), a-t-il indiqué dans un communiqué.

Après une croissance "supérieure à la moyenne" au premier trimestre, le PIB de la Suisse "n'a que faiblement progressé" au deuxième trimestre, a souligné le ministère de l'Economie.

Au premier trimestre, l'économie suisse avait connu une accélération sous l'effet d'un bond des exportations de produits pharmaceutiques vers les Etats-Unis pour gonfler les stocks en raison des craintes sur les droits de douane américains.

Mais "un mouvement inverse" s'est ensuite enclenché au deuxième trimestre dans le secteur de la chimie et de la pharmacie, premier secteur d'exportation du pays alpin, donnant "un coup de frein" au commerce extérieur, a retracé le ministère de l'Economie dans le communiqué.

L'économie intérieure est en revanche "restée stable" grâce à "une évolution solide" de la consommation, a-t-il relevé.

En août, la Suisse s'est vu imposer des droits de douane de 39% par les Etats-Unis, suscitant des inquiétudes pour sa croissance.

Ces droits de douane touchent en particulier l'horlogerie et une partie de l'industrie. Si les médicaments bénéficient pour l'instant d'exemptions, le président américain Donald Trump agite cependant la menace de droits de douane également pour les produits pharmaceutiques et fait pression pour obtenir des baisses des prix des médicaments.

Dans un message publié la semaine passée sur sa plateforme Truth Social, il a évoqué "une taxe de 100% sur tout produit pharmaceutique de marque ou breveté" à partir du 1er octobre, "sauf si une entreprise CONSTRUIT son usine pharmaceutique en Amérique".

Vendredi, les titres des géants suisses de la pharmacie Roche et Novartis avaient cependant peu réagi en Bourse, les deux groupes ayant annoncé en avril de gros investissements aux Etats-Unis.