Carmat fait le point sur la procédure de redressement judiciaire

(AOF) - Carmat a annoncé que le Tribunal des activités économiques de Versailles avait accordé à un potentiel repreneur, un délai supplémentaire pour finaliser son offre et en lever les conditions suspensives. L’offre de reprise en plan de cession émane de la société Hougou, « family office » de Pierre Bastid, président du conseil d’administration de Carmat et actionnaire à hauteur d’environ 17 % de la société. Le communiqué de presse précise qu’à ce jour, le repreneur n’a pas été en mesure de confirmer son offre, faute d’avoir sécurisé les financements nécessaires à la reprise.

" Il est donc devenu extrêmement probable que cette offre deviendra caduque le 30 septembre 2025, et que le Tribunal sera amené, à très brèves échéances, à prononcer la liquidation judiciaire de la société, dont les activités alors cesseront ", toujours selon le communiqué.

AOF - EN SAVOIR PLUS