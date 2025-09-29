 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 882,13
+0,15%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Carmat fait le point sur la procédure de redressement judiciaire
information fournie par AOF 29/09/2025 à 14:43

(AOF) - Carmat a annoncé que le Tribunal des activités économiques de Versailles avait accordé à un potentiel repreneur, un délai supplémentaire pour finaliser son offre et en lever les conditions suspensives. L’offre de reprise en plan de cession émane de la société Hougou, « family office » de Pierre Bastid, président du conseil d’administration de Carmat et actionnaire à hauteur d’environ 17 % de la société. Le communiqué de presse précise qu’à ce jour, le repreneur n’a pas été en mesure de confirmer son offre, faute d’avoir sécurisé les financements nécessaires à la reprise.

" Il est donc devenu extrêmement probable que cette offre deviendra caduque le 30 septembre 2025, et que le Tribunal sera amené, à très brèves échéances, à prononcer la liquidation judiciaire de la société, dont les activités alors cesseront ", toujours selon le communiqué.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

CARMAT
0,0990 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank