(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse, American Airlines, T-Mobile US, Blackstone et Dow)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en légère baisse pour le Dow Jones .DJI (-0,14%), le Standard & Poor's-500 .SPX (-0,04%) et le Nasdaq .IXIC (-0,1%).

* TESLA TSLA.O recule de 3,3% en avant-Bourse, le constructeur de véhicules électriques ayant fait état mercredi d'un bénéfice trimestriel inférieur aux estimations malgré un chiffre d'affaires record, affecté par la hausse des coûts et la diminution des crédits réglementaires.

* IBM IBM.N a fait état mercredi d'un ralentissement de la de la croissance dans son activité cloud, ce qui suscite l'inquiétude des investisseurs quant à la capacité de groupe à tirer parti de l'engouement pour l'intelligence artificielle. L'action IBM chute de 6,6% en avant-Bourse.

* INTEL INTC.O recule de 0,4% en amont de la publication de ses résultats trimestriels, prévue après la clôture de Wall Street.

* T-MOBILE US TMUS.O a déclaré jeudi avoir gagné 1 million d'abonnés mobiles payant un abonnement mensuel au troisième trimestre, et a relevé ses perspectives annuelles, grâce notamment aux mises à niveau d'iPhone et aux forfaits premium.

* COMPAGNIES PÉTROLIÈRES - Le président américain Donald Trump a imposé mercredi des sanctions contre la Russie en lien avec la guerre en Ukraine pour la première fois depuis le début de son second mandat, ciblant les géants pétroliers Loukoil et Rosneft, une décision qui fait grimper de plus de 5% les cours du brut par crainte de ses répercussions sur l'offre mondiale de pétrole.

CHEVRON CVX.N et EXXON MOBIL XOM.N avancent de 1,4% et 1,3%, respectivement.

* SECTEUR AURIFÈRE - En avant-Bourse BARRICK MINING B.N , NEWMONT NEM.N , GOLD FIELDS GFI.N , ANGLOGOLD ASHANTI AU.N et HARMONY GOLD HMY.N prennent de 1% à 1,8% avec le rebond jeudi des cours de l'or spot XAU= , tombé la veille à un creux de près de deux semaines. Le métal jaune rebondit avec les sanctions américaines contre la Russie et un possible contrôle par les Etats-Unis de l'exportation des logiciels vers la Chine, ce qui favorise le replie sur les actifs refuge.

* INFORMATIQUE QUANTIQUE - L'administration américaine est en pourparlers avec plusieurs entreprises spécialisées dans l'informatique quantique afin d'acquérir des participations en échange d'un financement fédéral, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, qui ajoute que les discussions portent notamment sur un financement minimum de 10 millions de dollars chacun de la part de Washington.

IONQ IONQ.N et RIGETTI COMPUTING RGTI.O progressent de 15% en avant-Bourse, tandis que D-WAVE QUANTUM QBTS.N gagne 14,5% et QUANTUM COMPUTING QUBT.O avance de 12,8%.

* AMERICAN AIRLINES AAL.O

a relevé

jeudi sa prévision de bénéfice pour 2025, soutenue par une forte demande pour ses services haut de gamme à forte marge et une amélioration de son pouvoir de fixation des prix sur les liaisons intérieures.

L'action prend 4% en avant-Bourse.

* SOUTHWEST AIRLINES LUV.N a publié mercredi un bénéfice inattendu pour le troisième trimestre et a dit prévoir un chiffre d'affaires record pour le trimestre en cours grâce à l'amélioration de la demande en matière de voyages. L'action prend 1,5% en avant-Bourse.

La compagnie aérienne a toutefois abaissé ses estimations de revenu par siège kilomètre disponible pour le trimestre se terminant en décembre, invoquant des retards dans la modernisation de sa flotte avec des sièges offrant plus d'espace et l'impact du shutdown du gouvernement américain.

* BLACKSTONE BX.N a dépassé jeudi les estimations des analystes concernant son bénéfice au troisième trimestre, grâce à de solides gains dans ses activités de crédit et de capital-investissement. L'action progresse de 1,7% en avant-Bourse.

* MODERNA MRNA.O - Le laboratoire américain a annoncé mercredi qu'il allait mettre fin au développement de son vaccin expérimental contre le cytomégalovirus, un virus pouvant causer des malformations congénitales, après avoir échoué à atteindre l'objectif principal d'un essai clinique de phase avancée. L'action recule de 3,5% en avant-Bourse.

* HASBRO HAS.O a relevé jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et de bénéfice d'exploitation, misant sur les ventes de fin d'année et la demande dans son segment des jeux numériques, même si les incertitudes macroéconomiques assombrissent les dépenses des consommateurs américains. L'action prend 3% en avant-Bourse.

* HONEYWELL HON.O monte de près de 4% en avant-Bourse à environ 215,1 dollars, le groupe ayant relevé sa prévision de bénéfice pour cette année, à la faveur d'une hausse des commandes dans tous ses secteurs d'activité, qui ont atteint un niveau record.

* MOLINA HEALTHCARE MOH.N a revu à la baisse mercredi sa prévision de bénéfice pour 2025, alors que la hausse des coûts des soins médicaux continuera à peser sur ses résultats pour le reste de l'année. L'action Molina Healthcare plonge de 20% en avant-Bourse, tandis que CENTENE CNC.N chute de 6,6%, contre un repli de 1,4 à 1,9% pour HUMANA HUM.N , UNITED HEALTH

UNH.N et ELEVANCE HEALTH ELV.N . Ce dernier a fait état d'une hausse des coûts dans le programme Medicaid, qui fournit une assurance maladie aux personnes à faibles revenus.

* LAS VEGAS SANDS LVS.N bondit de 5,7% en avant-Bourse après avoir dépassé mercredi les attentes de Wall Street sur le bénéfice trimestriel sur fond de solide demande dans ses activités à Singapour et à Macao.

* LAM RESEARCH LRCX.O a dit mercredi prévoir un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le deuxième trimestre, les fabricants de puces ayant commandé davantage d'équipements utilisés pour la fabrication de semi-conducteurs destinés aux applications d'intelligence artificielle.

* LAZARD LAZ.N a fait état jeudi d'une hausse de son bénéfice à 62 millions de dollars, soit 56 cents par action, grâce à une accélération des opérations de fusions-acquisitions, permettant à la banque d'investissement de répliquer les bonnes performances des géants bancaires comme JPMORGAN JPM.N ou encore GOLDMAN SACHS GS.N .

* CITIGROUP C.N - Jane Fraser, la directrice générale de Citigroup, a été élue présidente du conseil d'administration, a annoncé mercredi la banque américaine dans un communiqué. Elle remplace John Dugan, qui occupait ce poste depuis 2019 et qui deviendra administrateur indépendant principal.

* KINDER MORGAN KMI.N - L'opérateur américain de gazoducs a publié mercredi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à l'augmentation des volumes de gaz naturel transportés.

* UNITED RENTALS URI.N a manqué mercredi ses estimations de bénéfice pour le troisième trimestre, ses marchés étant confrontés à des taux d'intérêt élevés et à l'incertitude macroéconomique.

* WILLIAMS WMB.N - L'opérateur américain de gazoducs va investir 1,9 milliard de dollars dans le terminal de production et d'exportation de gaz naturel liquéfié de Woodside Energy

WDS.AX , d'une valeur de 17,5 milliards de dollars, actuellement en construction en Louisiane, ont annoncé mercredi les deux sociétés.

* REDDIT RDDT.N - La plateforme de médias sociaux a poursuivi mercredi la start-up d'intelligence artificielle Perplexity devant la cour fédérale de New York, l'accusant d'avoir illégalement récupéré ses données pour entraîner son moteur de recherche basé sur l'intelligence artificielle.

* EAGLE BANCORP EGBN.O a fait état mercredi d'une perte au troisième trimestre, contre un bénéfice à la même période l'année dernière, la banque ayant transféré une grande partie de ses fonds vers des provisions pour pertes sur créances.

* RAYMOND JAMES FINANCIAL RJF.N a fait état mercredi d'une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre, la reprise des transactions ayant permis à son activité de banque d'investissement d'engranger davantage de profits.

* DOW DOW.N a fait état jeudi d'une perte trimestrielle inférieure aux prévisions pour le troisième trimestre, les réductions de coûts et l'augmentation des volumes provenant des nouveaux actifs de la côte américaine du golfe du Mexique ayant contribué à compenser la faiblesse des prix mondiaux des produits chimiques. L'action avance de 6,5% en avant-Bourse.

* EXPEDIA GROUP EXPE.O - KeyBanc entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "pondération en ligne avec le secteur".

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Kate Entringer)