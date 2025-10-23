Zone euro: Amélioration surprise de la confiance des consommateurs en octobre

La confiance des consommateurs de la zone euro s'est améliorée de façon inattendue sur un mois en octobre, montre une estimation préliminaire publiée jeudi par la Commission européenne.

L'indice mesurant le moral des consommateurs de la zone euro ressort à -14,2 en octobre contre -14,9 en septembre, tandis que les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une dégradation à -15,0.

