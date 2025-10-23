 Aller au contenu principal
Zone euro: Amélioration surprise de la confiance des consommateurs en octobre
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 16:32

Un marché local à Aix-en-Provence

La confiance des consommateurs de la zone euro s'est améliorée de façon inattendue sur un mois en octobre, montre une estimation préliminaire publiée jeudi par la Commission européenne.

L'indice mesurant le moral des consommateurs de la zone euro ressort à -14,2 en octobre contre -14,9 en septembre, tandis que les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une dégradation à -15,0.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)

