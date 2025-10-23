Zone euro: Amélioration surprise de la confiance des consommateurs en octobre

Un marché local à Aix-en-Provence
La confiance des consommateurs de la zone euro s'est améliorée de façon inattendue sur un mois en octobre, montre une estimation préliminaire publiée jeudi par la Commission européenne.
L'indice mesurant le moral des consommateurs de la zone euro ressort à -14,2 en octobre contre -14,9 en septembre, tandis que les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une dégradation à -15,0.
(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer