Le dératiseur Rentokil s'envole à Londres, tiré par l'Amérique du Nord

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le géant britannique Rentokil, spécialisé dans les services de lutte contre les nuisibles et l'hygiène, s'envole de près de 12% jeudi à la Bourse de Londres, porté par une amélioration de ses performances en Amérique du Nord.

Le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 4,6% sur un an au troisième trimestre, à 1,8 milliard de dollars (1,6 milliard d'euros), mieux qu'attendu par le marché. Rentokil s'attend par ailleurs à des résultats "conformes aux attentes" pour l'année complète.

Le titre de Rentokil à la Bourse de Londres progresse de 11,76% à 455,20 pence peu après 10H00 GMT.

Le groupe, qui a investi massivement aux Etats-Unis ces dernières années, où il a conclu en 2022 le rachat de son concurrent Terminix pour 6,7 milliards de dollars, a notamment vu ses ventes progresser en Amérique du Nord.

"L'entreprise avait auparavant souffert d'une croissance plus lente que prévu" dans cette région "ce qui avait amené les investisseurs à se demander si l'acquisition" de Terminix était bien opportune, mais la stratégie du groupe "semble porter ses fruits", selon Russ Mould, analyste chez AJ Bell.

Rentokil avait publié en juillet un bénéfice net en recul de 24% à 188 millions de dollars au premier semestre, mais son chiffre d'affaires avait progressé de 3% à 3,4 milliards de dollars sur la période.