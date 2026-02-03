 Aller au contenu principal
USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 14:11

(Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, secteur spatial, PepsiCo, Merck, Pifzer, Capri, PayPal, Marathon Petroleum)

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture stable pour le Dow Jones .DJI , en hausse de 0,24% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,51% pour le Nasdaq .IXIC :

* PALANTIR PLTR.O bondit de plus de 11% en avant-Bourse après avoir publié la veille une forte hausse de son chiffre d'affaires trimestriel, aidé par l'augmentation des dépenses de défense aux Etats-Unis.

La société fondée par le milliardaire Peter Thiel a déclaré lundi que le chiffre d'affaires provenant des contrats avec le gouvernement américain avait bondi de 66% au quatrième trimestre à 570 millions de dollars, contribuant ainsi à porter le chiffre d'affaires total à 1,41 milliard de dollars, un chiffre supérieur aux estimations des analystes.

* SECTEUR DE L'IA - OpenAI, maison mère du chatbot d'IA générative ChatGPT, n'est pas satisfait de certaines des dernières puces de NVIDIA NVDA.O et cherche des alternatives depuis l'année dernière, selon huit sources proches du dossier.

Toujours dans l'actualité du secteur, Elon Musk a annoncé lundi le rachat par SpaceX de la start-up xAI, également détenue par le milliardaire, qui devrait ainsi fusionner l'entreprise de fusées et de satellites avec le fabricant du chatbot Grok pour unifier ses ambitions en matière d'intelligence artificielle (IA) et d'espace.

Les actions du secteur spatial américain sont en hausse dans les échanges avant-Bourse après qu'Elon Musk a annoncé la fusion de SpaceX et xAI.

ROCKET LAB RKLB.O et PLANET LABS PL.N gagnent environ 3%.

* PAYPAL PYPL.O a publié mardi une prévision de bénéfice médiocre pour 2026 et a annoncé des résultats trimestriels inférieurs aux attentes, affectés par la baisse des dépenses de consommation aux États-Unis et le ralentissement de la croissance de son segment de paiement en ligne.

Le groupe américain a également nommé Enrique Lores au poste de président et directeur général, à compter du 1er mars.

L'action recule de 9% en avant-Bourse.

* PEPSICO PEP.O va baisser jusqu'à 15% les prix de ses marques phares telles que Lay's et Doritos aux États-Unis, après plusieurs trimestres de hausses tarifaires, a annoncé mardi le fabricant de snacks et de boissons, qui a également fait état de résultats supérieurs aux attentes au quatrième trimestre.

* PFIZER PFE.N - Le laboratoire américain a fait état mardi d'un bénéfice supérieur aux estimations de Wall Street pour le quatrième trimestre, la demande soutenue pour ses médicaments plus anciens, tels que l'anticoagulant Eliquis, ayant compensé le déclin des ventes de ses produits contre la COVID-19. L'action recule légèrement dans les échanges en avant-Bourse.

* MERCK MRK.N a annoncé mardi des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour 2026 inférieures aux estimations, la perte de l'exclusivité des brevets du traitement contre le diabète Januvia et d'autres produits devant avoir un impact plus important qu'anticipé par les analystes.

* CAPRI HOLDING CPRI.N a relevé mardi sa prévision de chiffre d'affaires annuel, misant sur une demande soutenue pour les vêtements et les sacs à main de ses marques Jimmy Choo et Michael Kors. L'action prend environ 4% en avant-Bourse.

* MARATHON PETROLEUM MPC.N a publié mardi un bénéfice supérieur aux estimations pour le quatrième trimestre, grâce à une hausse de 44% des marges de raffinage, ce qui souligne l'amélioration de sa performance opérationnelle après un ralentissement en 2024. L'action gagne 7% en avant-Bourse.

* NXP SEMICONDUCTORS NXPI.O a dit anticiper lundi un chiffre d'affaires pour le premier trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, tablant sur un marché automobile robuste et une demande industrielle soutenue.

* ALPHABET GOOGL.O - Google Cloud, l'une des filiales d'Alphabet à la croissance la plus rapide, et l'entreprise de télécommunications LIBERTY GLOBAL LBTYA.O ont conclu un partenariat stratégique de cinq ans visant à déployer les modèles d'IA Gemini de Google et d'autres outils "cloud" dans l'ensemble des activités européennes de Liberty.

* GE AEROSPACE GE.N a déclaré lundi qu'il analysait un éventuel problème de durabilité du moteur GE9X qui équipe le 777X de BOEING BA.N .

Par ailleurs, le constructeur aéronautique américain ne construit plus d'avions de combat F-15 pour l'Indonésie, a déclaré mardi un responsable de la société, mettant fin à ce qui était un accord phare pour l'expansion militaire de Jakarta.

* TESLA TSLA.O - Le constructeur de véhicules électriques a lancé une nouvelle version de son Model Y aux Etats-Unis, au prix de 41.990 dollars, selon le site internet de la société.

* TERADYNE TER.O a publié lundi des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice supérieures aux estimations pour le premier trimestre, aidé par les investissements réalisés par les entreprises technologiques dans l'expansion des centres de données pour l'IA. L'action s'envole de plus de 20% en avant-Bourse.

* ADVANCED MICRO DEVICES AMD.O et SUPER MICRO COMPUTER

SMCI.O doivent publier leurs résultats après la cloche, tout comme CHIPOTLE MEXICAN GRILL CMG.N et MONDELEZ MDLZ.O .

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Kate Entringer et Augustin Turpin)

Véhicules électriques

Valeurs associées

ALPHABET-A
343,7900 USD NASDAQ +0,03%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
246,2700 USD NASDAQ 0,00%
BOEING CO
233,030 USD NYSE 0,00%
CAPRI HLDG
23,160 USD NYSE 0,00%
CHIPOTLE MEXICAN
38,515 USD NYSE 0,00%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 407,66 Pts Index Ex 0,00%
GE AEROSPACE
308,760 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
3,24 USD NYMEX 0,00%
LIBERTY GLOBAL RG-A
11,0400 USD NASDAQ 0,00%
MARATHON PETRO
176,860 USD NYSE 0,00%
MERCK
113,405 USD NYSE 0,00%
MONDELEZ INTL RG-A
58,6900 USD NASDAQ 0,00%
NASDAQ Composite
23 592,11 Pts Index Ex 0,00%
NVIDIA
185,6100 USD NASDAQ 0,00%
NXP SEMICONDUCTO
231,0800 USD NASDAQ 0,00%
PALANTIR TECHNOLOGIES
147,7600 USD NASDAQ 0,00%
PAYPAL HOLDINGS
52,3700 USD NASDAQ +0,08%
PEPSICO
155,2000 USD NASDAQ 0,00%
PFIZER
26,660 USD NYSE 0,00%
PLANET LABS RG-A
22,840 USD NYSE 0,00%
Pétrole Brent
66,59 USD Ice Europ +0,42%
Pétrole WTI
62,52 USD Ice Europ +1,02%
ROCKET LAB
74,1300 USD NASDAQ -0,03%
S&P 500 INDEX
6 976,44 Pts CBOE 0,00%
SUPER MICRO
29,7100 USD NASDAQ 0,00%
TERADYNE
249,5300 USD NASDAQ 0,00%
TESLA
421,8100 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

