Disney: Josh D'Amaro, responsable des parcs d'attractions, désigné comme prochain patron

Josh D'Amaro le 8 juillet 2025 à Sun Valley, aux Etats-Unis. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / KEVIN DIETSCH )

Le géant du divertissement Disney a annoncé mardi dans un communiqué que Josh D'Amaro, responsable des parcs d'attractions du groupe, avait été désigné à l'unanimité du conseil d'administration pour succéder au patron historique Bob Iger.

Cette nomination doit prendre effet lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Walt Disney Company, le 18 mars.

M. D'Amaro, 54 ans et employé chez Disney depuis 28 ans, entrera dans la foulée au sein du conseil d'administration, précise le communiqué.

Le groupe a publié lundi des résultats supérieurs aux attentes du marché pour le premier trimestre de son exercice comptable décalé (clôturé fin décembre), marqué par le dynamisme de ses parcs d'attractions et croisières, mais il a averti d'un possible ralentissement aux Etats-Unis.

Selon le communiqué, la branche des parcs d'attractions est la plus grosse du groupe avec un chiffre d'affaires annuel de 36 milliards de dollars et 185.000 employés dans le monde.

En fin de semaine dernière, plusieurs médias américains avaient rapporté que Bob Iger, 74 ans, envisageait de quitter Disney avant la fin de son contrat fin 2026.

Interrogé sur son bilan lors d'une conférence téléphonique de présentation des résultats, l'intéressé n'avait pas donné d'indication au sujet d'un départ anticipé.

"L'entreprise est en bien meilleur état qu'il y a trois ans", avait déclaré Bob Iger, en référence à son retour aux manettes pour remplacer Bob Chapek, débarqué par le conseil d'administration après deux années et demie difficiles.

"Mon successeur (...) va hériter d'une situation favorable pour ce qui est de la santé de la société et des opportunités de croissance", avait ajouté celui qui avait déjà été PDG de Disney de 2005 à 2020 puis président du conseil d'administration en 2020-2021.

Selon le communiqué de mardi, pour assurer une transition en douceur, il restera conseiller et administrateur du groupe jusqu'à son départ en retraite le 31 décembre 2026.