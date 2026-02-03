Réseaux électriques: TenneT cède à l'État allemand 25% de sa filiale dans le pays

( ANP / RICK NEDERSTIGT )

L'opérateur de réseaux électriques TenneT va céder à l'État allemand 25,1% de sa filiale dans le pays pour 3,3 milliards d'euros, a annoncé mardi le groupe public néerlandais, un investissement stratégique de Berlin dans l'infrastructure énergétique.

Pressenti depuis janvier, l'accord a été conclu entre la holding de TenneT et la banque publique KfW, agissant au nom du gouvernement allemand, confirme un communiqué publié mardi.

La participation de l'État allemand marque un "moment charnière" pour TenneT, a déclaré la CEO Manon Van Beek lors d'une conférence de presse, dans un monde où "un système énergétique résilient et électrifié est un atout hautement stratégique".

Berlin s'engagera dans ce maillon clé du réseau électrique vers la fin du premier semestre 2026, après avoir obtenu les autorisations nécessaires, selon TenneT, le plus grand des quatre gestionnaires de réseau des "autoroutes de l'électricité" en Allemagne, avec environ 14.000 kilomètres de lignes de haute tension entre la Bavière (sud-est) et le Schleswig-Holstein (nord-est).

Le système de distribution d'électricité en Allemagne nécessite d'importants investissements de modernisation, que les Pays-Bas ne souhaitaient pas financer seuls, qui plus est par l'endettement, pour l'extension des réseaux de Tennet dans le pays.

"Avec l'État comme investisseur, nous pouvons développer les réseaux à moindre coût", car Berlin peut emprunter dans de meilleures conditions sur le marché, a expliqué Tim Meyerjürgens, patron de la filiale allemande de TenneT, au Handelsblatt.

En janvier, une lettre du ministère allemand des Finances chiffrait à 7,6 milliards d'euros la transaction avec TenneT. En plus de l'acquisition d'un quart du capital, Berlin s'engage à sécuriser les besoins en capitaux de la filiale, chiffrés à plusieurs milliards d’euros, dans les prochaines années.

La maison mère conservera au moins 28,9% des parts, tandis que 46% ont été cédées à un consortium international d'investisseurs en septembre.

Cette réorganisation actionnariale "apporte de la certitude quant aux renforcements de réseau tant nécessaires et contribue d'autre part à un système électrique très robuste" en Europe, a ajouté Mme Van Beek.

Un enjeu selon elle très présent au sommet récent de la mer du Nord à Hambourg, où des dirigeants européens ont promis d'accélérer leur coopération dans l'énergie éolienne et de sécuriser l'approvisionnement électrique face aux menaces dans la zone.