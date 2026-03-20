(Actualisé avec futurs sur indices, Goldman Sachs, cours en avant-Bourse de Super Micro Computer et FedEx)

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,30% pour le Dow Jones .DJI , de 0,4% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,59% pour le Nasdaq .IXIC :

* SUPER MICRO COMPUTER INC SMCI.O - Trois personnes liées au fabricant de serveurs d'intelligence artificielle, dont son cofondateur, ont été inculpées pour avoir aidé à faire passer clandestinement vers la Chine pour au moins 2,5 milliards de dollars de technologies américaines d'intelligence artificielle, en violation des lois sur l'exportation, a annoncé jeudi le ministère américain de la Justice.

L'action plonge de 27% avant la cloche.

* GOLDMAN SACHS GS.N s'attend à une reprise de l'activité dans le domaine des fusions et acquisitions cette année, malgré les perturbations causées par la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran, a déclaré vendredi son patron David Solomon.

* FEDEX FDX.N - Le géant américain de la livraison avance d'environ 9% avant la cloche après avoir fait état jeudi d'une demande mondiale stable début mars malgré la guerre en Iran et avoir annoncé une prévision de bénéfice supérieure aux attentes.

* NVIDIA NVDA.O vendra un million de ses puces graphiques, ainsi qu'une multitude d'autres produits du géant de l'IA, à la division de cloud computing d'AMAZON.COM AMZN.O d'ici 2027, a déclaré jeudi un dirigeant à Reuters.

* TEGNA TGNA.N - L'opérateur de télévisions régionales bondit de 9,3% avant la cloche après l'approbation jeudi par le gendarme américain des télécoms (FCC) de la vente de TGNA à son concurrent NEXSTAR NXST.O .

* MCCORMICK & COMPANY MKC.N - Le groupe américain a ouvert des pouparlers avec Unilever ULVR.L en vue de racheter l'activité alimentaire du détaillant britannique, ont déclaré les deux sociétés vendredi.

* TESLA TSLA.O envisage d'acheter pour 2,9 milliards de dollars d'équipements destinés à la fabrication de panneaux et de cellules solaires auprès de fournisseurs chinois, dont Suzhou Maxwell Technologies 300751.SZ , ont indiqué deux sources proches du dossier, alors que le PDG Elon Musk vise à ajouter 100 gigawatts de capacité solaire aux États-Unis.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)