Atos fournit de nouveaux services numériques à la CONMEBOL
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 14:12
Cette étape marque le lancement opérationnel de l'écosystème numérique de nouvelle génération de la CONMEBOL, conçu pour "améliorer l'expérience des fans, renforcer la visibilité des clubs et accélérer la transformation numérique à long terme de l'organisation".
Au coeur des services apportés par le groupe français se trouve un écosystème numérique unifié qui relie de manière fluide les sites web officiels, les applications mobiles et un cadre consolidé d'identité numérique pour les fans.
Le nouvel environnement numérique introduit une série de services innovants exploités par Atos, parmi lesquels un hub de jeux entièrement intégré, un centre de match amélioré fournissant des informations fiables et à jour, et des expériences personnalisées.
Le tirage au sort des compétitions CONMEBOL Libertadores et Sudamericana marque le lancement officiel de cette nouvelle phase de déploiement numérique, qui intégrera progressivement des analyses avancées, également alimentées par l'IA et de nouveaux modules interactifs.
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